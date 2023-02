SEOUL- TXT menjadi artis K-Pop kedua dalam sejarah yang menempati album di Top 3 Billboard 200 selama 2 minggu.

Mengutip Soompi, Senin (13/2/2023), sepekan lalu mini album baru TXT "The Name Chapter: TEMPTATION" memulai debutnya di nomor 1 di chart 200 Album Teratas Billboard, menghasilkan minggu penjualan AS terbesar.

Bahkan, album tersebut merajai tempat yang sebelumnya dihuni Taylor Swift dengan album "Midnights" yang pertama kali memasuki chart pada November 2022.

Pada 12 Februari, Billboard secara resmi mengumumkan bahwa "The Name Chapter: TEMPTATION" berhasil bertahan di 3 besar Billboard 200 selama dua minggu berturut-turut.

Untuk minggu yang berakhir pada 18 Februari, mini album ini bertahan kuat di nomor 3 setelah mendapatkan total 48.000 unit album yang setara di minggu kedua (menurut Luminate).

TXT kini menjadi artis K-pop kedua dalam sejarah yang pernah mempertahankan penjualan album selama lebih dari satu minggu di 3 teratas Billboard 200, mengikuti seniornya, yakni BTS.

