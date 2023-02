JAKARTA - Biodata dan Agama Garneta Haruni, artis cantik yang punya anak dari suami Kimmy Jayanti, Greg Nwokolo.

Garneta Haruni merupakan seorang artis yang wajahnya malang melintang menghiasi televisi. Ia diketahui kerap berperan sebagai tokoh antagonis.

Garneta sendiri diketahui aktif sebagai artis sejak 2008, usai membintangi film Pulau Hantu 2 bersama Ricky Harun, Reza Rahadian, hingga Wiwid Gunawan. Namun sejak 2017, wanita 35 tahun ini memilih untuk terjun ke dunia sinetron dengan membintangi berbagai macam judul serta FTV.

Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 25 Juli 1987, Garneta Haruni merupakan penganut agama Islam. Ia pertama kali menikah pada 2011 silam.

Suami pertama Garneta ialah Didi Mahardika. Keduanya diketahui menikah selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya memilih untuk bercerai.

Usai bercerai dari Didi, wanita yang disebut memiliki keturunan Tionghoa, Jepang, dan Jawa ini sempat berpacaran dengan Greg Nwokolo. Hal itu diungkapkan oleh Garneta saat menjadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show pada 2018 silam.

Kala itu, Garneta tanpa ragu mengatakan bahwa dirinya dan Greg sudah tinggal bersama meski belum menikah. Bahkan saat mengetahui bahwa Garneta telah hamil, Greg dikabarkan bahagia hingga mengaku ingin bertanggungjawab. Sayangnya, di usia kandungan Garneta yang ke-7 bulan, Greg justru meninggalkannya. Bahkan Greg diketahui menikah dengan model Kimmy Jayanti di 2018. Garneta tetap melahirkan buah hatinya dari hubungannya dengan Greg pada Juni 2015 lalu. Berjenis kelamin perempuan, bayi tersebut diberi nama Bebe Velove. Kini, Bebe sudah genap berusia hampir 8 tahun.