JAKARTA - Finalis X Factor musim pertama, Shena Malsiana, datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui Twitternya, perempuan 31 tahun ini menginformasikan bahwa dirinya kini tengah berjuang melawan penyakit yang sudah 2 tahun diidapnya, yakni lupus dan gagal ginjal.

Awalnya, Shena mengatakan bahwa dirinya mengalami gagal ginjal kronis hingga harus menjalani cuci darah sejak 2 bulan lalu. Ia pun mengaku mengetahui bahwa dirinya didiagnosa gagal ginjal usai menjalani medical check up lantaran kerap mengeluhkan sakit pinggang dan mudah kelelahan.

"Gue sudah mengidap penyakit Gagal Ginjal Kronis selama 2 tahun belakangan, yang mengharuskan gue cuci darah mulai dari 2 bulan yg lalu. Gue pengen share kesedihannya sekaligus penderitaannya," tulis Shena pada akun Twitternya.

"Tahun 2021 awal, gue didiagnosa gagal ginjal / Chronic Kidney Disease (CKD) setelah melakukan medical check up. Fungsi filtrasi ginjal (GFR) gue nilainya cuma 16%. Gejalanya sakit pinggang & gampang banget kecapean! Gue pikir hal biasa, ternyata itu semua adalah gejala CKD," sambungnya.

Mengetahui diagnosa dokter, pikiran Shena menjadi tak karuan sampai berniat untuk bunuh diri. Ia bahkan merasa bahwa hidupnya sudah tak lagi berguna lantaran beranggapan jika dirinya bakal mati muda. Tak mau menikah apalagi punya anak.

Akan tetapi, Shena mengingat bahwa semasa hidupnya, ia merupakan seseorang yang jarang mengkonsumsi minuman manis. Hal itu membuatnya menanyakan kondisi tersebut pada dokter hingga akhirnya mengetahui bahwa gagal ginjal kronis yang dialaminya lantaran pelantun Arti Cinta ini juga mengidap lupus nefritis yang menyerang ginjalnya.

"Ternyata setelah observasi dan dilihat hasil lab, gue kena LUPUS Nefritis. Lupus yang fokusnya menyerang Ginjal. Setelah dikasih tau itu, gue lgsg fokus ke 'kenapa gue yg kena? Kenapa? Apa penyebabnya? APA?' Fokus kesituuuu aja sampe lupa kalo gue harus terima dan let it be," paparnya.

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

Shena pun mengatakan bahwa dokter tak tahu pasti mengapa dirinya bisa mengidap lupus nefritis. Akan tetapi, Shena meyakini bahwa obesitas atau kelebihan berat badan merupakan 70 persen penyebab lupus. Dalam akun Twitternya, Shena juga menjelaskan mengapa dirinya baru menjalani cuci darah selama dua bulan belakangan. Hal itu rupanya disebabkan karena fungsi filtrasi ginjal (GFR)-nya masih berada di bawah 10 persen. Sampai pada akhirnya, ia mencoba memberanikan diri untuk melakukan cek lab ginjal menjelang perilisan album terbarunya. Sayangnya, GFR menurun dan berada di angka 7 persen. Kenyataan tersebut membuat Shena denial dan kembali menjalani diet hingga bobot tubuhnya menyusut 3 kg dalam satu minggu. Namun, saat kembali menjalani medical check up, GFR malah kembali turun ke angka 6 persen, sebelum akhirnya mantap menjalani cuci darah alias hemodialisa (HD). "Gue udah tau sih, soon or later gue pasti bakal HD. Akhirnya 2 minggu sebelum rilis album, gue coba memberanikan diri untuk cek lab ginjal. TADAAA ternyata GFR menurun jadi 7%. Mau nangis… hidup gue akan berubah 180 derajat karena akan menjalani HD kedepannya," jelasnya. "Seminggu sempit denial, diet lagi, sampai akhirnya turun 3 kg dalam seminggu. Medical check up lagi… Ternyata malah turun jadi 6%. Nyerah pisan! Akhirnya dengan memberanikan diri, gue menyerahkan diri ke RS untuk segera ditindak HD," tandasnya.



Sementara itu, Shena saat ini diketahui tengah menjalani cuci darah melalui CDL dan CIMINO. Bahkan, pada 3 Februari lalu ia mengatakan bahwa dirinya masih menjalani transisi dari CDL ke CIMINO.



Tak hanya itu, Shena juga mengaku bahwa dalam 2 tahun ke depan ia akan menjalani transplantasi ginjal menggunakan BPJS.