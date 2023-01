PERNIKAHAN adalah momen yang membahagiakan bagi setiap pasangan. Namun tak semua orang ingin kabar pernikahannya terekspos oleh awak media, seperti beberapa artis Tanah Air ini.Â

Bak gerakan bawah tanah, tiba-tiba saja mereka sudah menggelar pernikahan yang dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Bahkan, beberapa di antaranya memang tertutup tentang jalinan asmaranya.

1. Sivia Azizah

Sivia Azizah juga terkesan merahasiakan pernikahannya. Tiba-tiba saja, eks personel Blink ini membagikan video seorang pria yang sedang mengucapkan ijab kabul dengan disematkan tulisan '18.06.22 always and forever more'.

Sivia kemudian membagikan ulang unggahan rekan-rekannya di Insta Story tentang pernikahannya. Terungkap bahwa laki-laki yang menikahinya adalah Pria Hardie.





 2. Maudy Ayunda





Maudy Ayunda juga bikin gempar warganet dengan kabar pernikahannya. Awalnya, pelantun Perahu Kertas ini tiba-tiba mengunggah potretnya menggunakan baju pengantin berwarna putih.

Akhirnya perlahan terungkap bahwa Maudy menikah dengan Jesse choi, yang ditemuinya saat berkuliah di Stanford University. Mereka mengikat janji suci pada 22 Mei 2022.

3. Deddy Corbuzier Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa menikah di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, pada 6 Juni 2022. Sekalipun mereka sudah lama berpacaran, namun kabar tersebut tetap mengagetkan karena hampir tak terendus media. Deddy ternyata sengaja menutupi pernikahannya dari media agar acara bahagianya berlangsung khusyuk. Hal ini diungkapkan oleh sang sahabat, Gus Miftah. 4. Tara Basro Kehidupan asmara Tara Basro sebelumnya hampir tak pernah diketahui media. Namun tiba-tiba bintang Pengabdi Setan ini menikah dengan Daniel Adnan pada 18 Januari 2022. Tara Basro dan Daniel Adnan memilih Wot Batu, Bandung, Jawa Barat, sebagai tempat menikah. Tara merasakan aura yang berbeda di lokasi tempatnya mengikat janji dengan sang pujaan hati. 5. Mikha Tambayong Kali ini giliran Mikha Tambayong yang mengejutkan publik. Tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba dia mengumumkan pernikahannya dengan Deva Mahendra yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 28 Januari 2023. Mikha menyampaikan kisah manis tentang gaun pengantinnya yang ternyata milik mendiang sang ibunda. Di samping itu, masalah keyakinan mereka yang diketahui berbeda, menjadi perbincangan hangat netizen.