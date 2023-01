SEOUL - Kim Hanbin alias B.I. akan menggelar tur Asia bertajuk ‘L.O.L The Hidden Stage’ pada kuartal I-2023. Kabar itu diumumkannya lewat perilisan poster yang berisi jadwal dan venue tur konsernya di empat negara Asia Tenggara.

Penyanyi 26 tahun tersebut akan membuka turnya di Thunderdome, Bangkok, Thailand, pada 4 Maret 2023. Sehari kemudian, dia akan menggelar konser di PICC, Manila, Filipina.

Kemudian pada 10 Maret 2023, B.I. akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Dia akan menggelar konser di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Sebagai penutup, dia melanjutkan pertunjukannya di Singapore Expo, Singapura, pada 19 Maret 2023.

Sementara itu, B.I merilis extended play bertajuk ‘Love or Loved Part 1’ bersama video klip lagu utamanya, Keep Me Up, pada 18 November 2022. Lagu tersebut bercerita tentang perasaan cinta yang dirasakan seseorang dan ingin selalu bersamanya.*

