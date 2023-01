JAKARTA - Afgan Syahreza terlibat perbincangan serius dengan Maudy Ayunda. Dalam video di akun YouTube milik istri Jesse Choi itu, Afgan mengaku sempat memiliki sosok wanita yang digadang-gadang akan menjadi calon pendamping hidupnya.

Pengakuannya bermula saat Maudy Ayunda menceritakan soal kehidupan asmaranya setelah menikah beberapa bulan lalu. Tak lama, ia pun bertanya soal calon istri dari pelantun 'Jodoh Pasti Bertemu' tersebut.

"Calonnya ada gak sih?," tanya Maudy Ayunda, dikutip dari YouTube-nya, Senin (23/1/2023).

Secara mengejutkan, pria 33 tahun ini pun mengiyakan pertanyaan Maudy Ayunda. Sayangnya, hubungan Afgan dengan perempuan tersebut telah berakhir hingga membuat Maudy pun kaget.

"Calonnya? Aduh.. Sempat ada," jawab Afgan yang membuat Maudy Ayunda syok.

Lebih lanjut, bintang film Cinta 2 Hati ini lantas menceritakan mengapa dia dan wanita yang diduga Malika Bestari itu saat ini belum bisa menyatu. Menurutnya, dua individu dalam hubungan harus sama-sama memiliki mental yang stabil.

"Cuma dalam relationship ada proses pendewasaan. Harus melakukannya secara terpisah agar bisa bertemu lagi, semoga semakin dewasa," beber Afgan.

"Aku merasa relationship dua-duanya harus mentally stable, salah satu harus ada yang jadi jangkar," lanjutnya.

Untuk saat ini, Afgan merasa hal tersebut belum bisa dimiliki olehnya maupun sang mantan kekasih. Tapi Afgan berharap semua akan terjadi di masa depan.

"Not yet but hopefully in the future, ya mudah-mudahan," tegasnya.

Mengetahui bahwa Afgan sudah putus dari kekasihnya yang diduga Malika Bestari, netizen pun heboh. Bahkan tak sedikit yang sudah mengira bahwa hubungan Afgan dengan Malika telah berakhir sejak beberapa waktu lalu.

"Udah ngira sih soalnya tiap Afgan kemana-mana sekarang si Malika nggak pernah ada lagi wkwk," kata slavi***.

"Aaaa ternyata Afgan Malika sudah putusss," timpal fida***.

"Cocok sama Malika padahal," lanjut aman***.