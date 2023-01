JAKARTA - Afgansyah Reza mengaku sempat menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan yang bakal menjadi calon pendamping hidupnya.

Pengakuan ini bermula saat Afgan ditodong pertanyaan oleh Maudy Ayunda. Awalnya, Maudy menceritakan bahwa dirinya merasa lebih lepas memamerkan kehidupan asmara setelah menikah.

Tak lama setelah membahas itu dengan Afgan, Maudy kemudian bertanya tentang calon pendamping pada temannya itu.

"Calonnya ada gak sih?," kata Maudy Ayunda, dikutip dari YouTube-nya, Senin (23/1/2023).

Secara mengejutkan, Afgan mengiyakan pertanyaan Maudy Ayunda. Sontak Maudy pun dibuat kaget.

"Sempat ada," jawab Afgan.

Pelantun lagu 'Jodoh Pasti Bertemu' itu lantas menceritakan mengapa dia dan wanita yang tak disebutkan namanya itu belum bisa menyatu.

"Cuman dalam relationship ada proses pendewasaan. Harus melakukannya secara terpisah agar bisa bertemu lagi, semoga semakin dewasa," lanjut Afgan.

Menurut Afgan, dua individu dalam hubungan harus sama-sama memiliki mental yang stabil.

Baca Juga: Parents Wajib Tahu! Pasang WiFi di Rumah jadi Bikin Hemat dan Gak Khawatir Kehabisan Kuota

Follow Berita Okezone di Google News

"Aku merasa relationship dua-duanya harus mentally stable, salah satu harus ada yang jadi jangkar," kata Afgan.

Untuk sekarang, Afgan merasa hal tersebut belum bisa dimiliki olehnya maupun si wanita. Tapi Afgan berharap semua akan terjadi di masa depan.

"Not yet but hopefully in the future, ya mudah-mudahan," jelasnya.

Mendengar ucapan Afgan, Maudy Ayunda pun memberikan doa terbaik.

Dia ingin lawan mainnya dalam film 'Refrain' itu bisa kembali bersatu dengan sang pujaan hati.