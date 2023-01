LOS ANGELES - Dunia hollywood sedang diramaikan dengan kabar kencan Selena Gomez dan Drew Taggart, vokalis The Chainsmokers.

Meski tak pernah menanggapinya secara resmi, Selena dan Drew tampaknya mulai "go public" lantaran terlihat melakukan kencan secara terang-terangan.

Keduanya kepergok kencan dengan menghabiskan waktu bermain bowling, seakan mengonfirmasi rumor kencan itu.

Mengutip Page Six, Selena dan Drew kencang di The Gutter, arena bowling Kota New York, Amerika Serikat, pada Minggu (15/1/2023).

Seorang saksi mata memberi tahu Page Six bahwa mereka sesekali berciuman saat menikmati waktu berduaan.

"Ada juga sekelompok gadis muda yang pergi untuk berfoto dengannya tak lama setelah itu dan seorang pria mendapat tanda tangan," kata sumber tersebut.

Dalam foto yang kini beredar, tampak Selena yang mengenakan sweter hitam dan celana olahraga berwarna gelap.

Sedangkan Drew tampak menggunakan kemeja lengan panjang dan celana gelap.

Senyuman lebar tampak terlihat di wajah pasangan baru itu.

Meski begitu, lagi-lagi pihak keduanya menolak menjawab soal rumor kencan.

Perwakilan Selena menolak untuk menanggapi rumor, sementara perwakilan Drew mengatakan, "tidak ada komentar". Lebih banyak informasi yang didapat, keduanya tampak tak berniat untuk menyembunyikan hubungan tersebut di depan orang. โ€œMereka tidak berusaha menyembunyikan romansa mereka dengan menyelinap di klub khusus anggota,โ€ kata seorang sumber. BACA JUGA:Apakah Bunda Corla Pernah Menikah? Bikin Nagita dan Raffi Kaget Bahkan, kedua musisi itu suka pergi bermain bowling dan nonton ke bioskop. Sumber tersebut menambahkan bahwa Selena sangat menyayangi Drew dan bahkan tak bisa melepaskan tangannya. Di tengah rumor kencan itu, mantan pacar Drew, Eve Jobs memilih untuk menonaktifkan akun Instagramnya. Saat mencoba mencari akun putri pendiri Apple Steven Jobs itu halaman tak lagi tersedia. Sebelum bersama Selena, Drew juga dikabarkan dekat dengan beberapa orang seperti model Haley Rowe, Meredith Mickelson, dan Chantel Jeffries. Sedangkan Selena, tak lagi mengumbar kehidupan percintaannya setelah berpisah dari Abel Makkonen Tesfaye atau The Weeknd pada Oktober 2017 lalu.