JAKARTA - Aruma kembali mendapatkan prestasi di belantika musik Indonesia. Lagunya berjudul Muak meraih 2 juta monthly listeners di Spotify

Aruma pun merasa bangga dan senang karena bisa mendapatkan apresiasi dari pendengar musik Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para pendengar.

"2 juta monthly listeners untuk aku adalah sekumpulan orang yang sangat berarti untuk aku, tanpa mereka semua, aku tidak akan bisa mencapai salah satu mimpiku saat ini," ujar Aruma.

Dengan prestasi ini, Aruma pun senang karena debutnya di belantika musik Indonesia berjalan manis.

"Aku pure pendatang baru yang sama sekali tidak pernah mengikuti ajang kontes bernyanyi, bahkan sebelumnya pun aku bukan content creator yang menyelami musik begitu dalamnya, hanya sebatas cover - cover iseng di beberapa platform digital, memang di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin," ujar Aruma.

Kiprah Aruma pun mendapatkan pujian dari PM Mulyadi gitaris band The Brandals. " A smooth song and romantic notes with a broken heart lyrics, it’s like Midsommar movie transpose into a song. Love it. Bagian yang paling suka pas lirik muak terus masuk dentingan piano kata muak itu kan 'kasar' tapi dibalut dalam nada yang halus," ujar PM Mulyadi.

Senada dengan PM, David Kripik Peudeus pun memuji lagu Muak. "Awalnya dengar lagu ini sekilas, terus sempat dengar lagi di radio di perjalanan, eh kok nyangkut ya. Sepertinya sih suaranya yang unik itu rasanya membius perlahan dan sepertinya notasi lagunya juga klop dan everything seems fall into the right place," jelasnya.

