JAKARTA - Nyoman Paul Aro sukses mencuri hati juri. Bunga Citra Lestari tampak jatuh hati dengan penampilan Paul. Bukan cuman karena kualitas vokal, BCL ternyata terpanah oleh gerak-gerik Paul.

Paul menyanyikan lagu berjudul Without You di babak Showcase Indonesian Idol 2023. Dia mengenakan turtleneck putih polos dan sedikit aksesoris serta gaya rambut baru yang membuatnya tampak simple tapi tetap stunning.

Usai menyelesaikan satu lagu, BCL berkesempatan memberikan komentar. Bagi ibu satu anak itu, cara bernyanyi Paul tak perlu lagi diragukan dan satu hal lagi, tatapan mata Paul ternyata begitu diperhatikan olehnya.

"Aku apresiasi sekali kamu punya personality agak malu-malu tapi berani menatap mataku. Kamu berhasil membuat aku meleleh Paul malam ini," kata BCL.

Sebagai sosok yang dinilai pemalu, BCL senang melihat bagaimana Paul begitu mengerahkan usahanya demi bisa menyatu dengan penonton. BCL yakin, kelak penampilan dan rasa percaya diri Paul akan kian meningkat.

"It's really good, aku tahu effort kamu besar sekali untuk gimana caranya connect sama penonton yang hadir, penonton di rumah, awalnya nunduk, tapi begitu melihat ke kamera, that's it. Makin lama akan semakin bagus lagi," tuturnya.

Sementara itu, komentar juri bukanlah segalanya, melainkan nasib para peserta ditentukan oleh vote pemirsa Indonesia. Jadi, jangan sampai jagoanmu tersingkir lebih awal! Beri dukungan melalui aplikasi RCTI+ sebanyak-banyaknya!