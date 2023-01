JAKARTA - Sara Fajira terlibat dalam film Bayi Ajaib Remake. Dalam film ini, Sara berperan sebagai Larasati.

Dalam film horor garapan sutradara Rako Prijanto tersebut Sara mengalami hal mistis yang sebenarnya enggan dianggap serius olehnya.

“Ya setiap set film horor ada aja sih kejadian kayak gitu, tapi ya ya sudah sudah lewat juga. Pasti ada,” kata Sara Fajira saat pemutaran film Bayi Ajaib.

Sara Fajira merasakan hal dan sensasi mistis yang kuat. Hal tersebut hingga mengganggu dirinya dalam berakting. Namun ia enggan menjelaskan secara detail.

"Ya aku sendiri pernah ngalamin waktu syuting berlangsung, ya ada kejadian yang memang ngaruh ke aku juga, sempet kayak diganggu sama you know who. Itu sih, aku gak bisa cerita. Aku gak bisa jelasin ini bakal cerita panjang banget, maaf ya,” lanjut Sara Fajira.

Diketahui Film Bayi Ajaib akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 19 Januari 2023. Bayi Ajaib pada 1982 menjadi salah satu film horor terbaik yang dimiliki Indonesia. Kini, setelah 40 tahun berlalu, Falcon Black meremake Bayi Ajaib.

Falcon Black mendapuk Rako Prijanto untuk menjadi sutradara film Bayi Ajaib. Ini menjadi film horor pertama Rako Prijanto.

Remake film Bayi Ajaib ini diperankan oleh sederet aktor dan artis ternama seperti Vino G Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fajira, Desy Ratnasari, dan Teuku Rifnu Wikana.

(aln)