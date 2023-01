JAKARTA - Biodata dan agama Jeremiah Alric yang bikin salah fokus netizen dikira adik dari Wulan Guritno. Padahal, laki-laki berusia sebelas tahun ini merupakan anaknya dari mantan suaminya Adilla Dimitri.

Hal itu berawal dari aktris Janji Joni ini memamerkan kebersamaannya dengan sang anak.

Salah satunya terlihat dalam akun instagram pribadi dari Wulan Guritno dalam merayakan ulang tahun dari Jeremiah Alric.

"Son may every dream and wish you have not only come true but also lead to an amazing future for you. Always remember you are braver than you believe, stronger than you seem smarter than you think and loved more than you know. Happy Birthday my precious son," tulisnya dalam akun @Wulanguritno.

Postingan itu mendapatkan like mendapatkan 126 ribu dan beragam komenter positif.

"Ibu dan anak seperti kakak dan adik yang gaj terlalu jauh jarak lahirnya heran sama yang satu ini semakin tua kok semakin muda," kata akun @gebotkidz.

" wow salfok," tulis akun @birmanwarganegara

Seperti diketahui, Jeremiah Alric lahir dengan persalinan normal dengan berat badan 3,5 KG gram dan panjang 51 cm. Dia menjalani proses induksi untuk merangsang bukaan jalan lahir sang bayi hingga akhirnya berjalan lancar dan tumbuh dewasa dengan sangat baik.

Nama Jeremiah berasal dari Afrika, banyak yang mengartikannya sebagai seorang pengagung Tuhan. Sedangkan Alric berarti kemuliaan.

Berikut biodata dan agama Jeremiah Alric dilansir dari berbagai sumber: Nama Asli: Jeremiah Alric Tanggal Lahir: 18 November 2011 Usia : 11 tahun Orang Tua : Wulan Guritno (Ibu) dan Jeremiah Alric (Ayah) Agama: Islam Hobi: Menyanyi