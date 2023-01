JAKARTA - Verrell Bramasta menemani sang ibu, Venna Melinda, pulang ke Jakarta setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur karena diduga mengalami KDRT dari Ferry Irawan.

Momen manis itu diunggah Verrell di Instagramnya. Sang aktor duduk di samping Venna sambil merangkulnya. Sementara di foto selanjutnya, ia terlihat mengecup sang ibunda.

Tak banyak yang ditulis Verrell dalam keterangan unggahannya. Ia hanya menuliskan 'bismillah'.

Venna Melinda sendiri terlihat mengomentari unggahan Verrell. Ia Aktris sekaligus politisi itu mengucapkan terima kasih pada putra sulungnya.

" Alhamdulillah. Terima kasih ya anakku," tulis Venna.

Para netizen pun membanjiri kolom komentar unggahan Verrell. Mereka turut bersimpati terhadap musibah yang menimpa Venna serta memberi nasihat bijak.

"First love in the world is mother, semoga lekas membaik tante Venna," komentar netizen.

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

"Mamanya dijaga ya. Jangan boleh balik ya harus pisah aja. Karena sekalu main tangan besok akan begitu lagi. Udh mamanya suruh nikmati hidup aja bersama anak anak udah," komentar netizen. "Anak sholeh ...jagalah ibumu selagi ibumu msh ada...karna ibumu Tuhanmu dibumi," komentar netizen lainnya. Seperti diketahui, Verrell Bramasta langsung menuju ke Surabaya setelah berlibur dari Jepang untuk menemui ibunya. Venna sempat dirawat di rumah sakit swasta di Sidoarjo, Jawa Timur. Venna diduga mengalami KDRT saat sedang menginap di hotel Kediri, kemudian melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT ke Polres Kediri pada 8 Januari 2023. Laporan itu lalu dilimpahkan ke Polda Jatim.