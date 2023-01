JAKARTA - Verrell Bramasta akhirnya telah tiba di Indonesia usai menjalani liburan di Jepang. Sempat mengalami insiden kecopetan sebelum akhirnya kembali ke Indonesia, Verrell kini sudah bisa bertemu dengan ibundanya yang menjadi korban atas dugaan tindak KDRT.

Melalui akun Instagramnya, pria 26 tahun ini lantas mengunggah momen pertemuannya dengan sang ibunda pasca kejadian tersebut. Dalam unggahannya, bintang film LDR itu terlihat memeluk dan mencium Venna yang tengah berada di atas ranjang salah satu rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.

Lewat unggahannya, mantan kekasih Natasha Wilona tersebut mengaku tak tega melihat kondisi ibundanya. Ia dan Athalla bahkan seperti mengisyaratkan bahwa mereka tak akan lagi jauh-jauh dari sang ibunda tercinta hingga memastikan untuk selalu menjadi garda terdepan bagi wanita 50 tahun tersebut.

"Hatiku hancur melihatmu seperti ini. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu ma," tulis Verrell Bramasta dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Rabu, 11 Januari 2023.

Dalam unggahannya di Instagram Story, putra dari Ivan Fadilla ini tampak mengunggah kembali potretnya bersama ibu dan juga adiknya. Bahkan Verrel tampak meluapkan rasa penyesalannya lantaran kurang bisa menjaga sang ibunda tercinta.

"Maafin kalau kita masih belum bisa jaga mama," ungkap Verrell dalam unggahannya di Instagram Story.

Sementara itu, pelantun Cinta Tanpa Alasan ini mengatakan bahwa hingga kini ibundanya masih mengalami syok atas kejadian tersebut. Namun, dalam waktu dekat ia akan membawa Venna untuk kembali ke Jakarta.

"Saat ini mama masih syok, jadi untuk sementara waktu kita akan jagain mama.. InsyaAllah kalau sembuh besok akan balik ke Jakarta," tandasnya.

Sejumlah rekan sesama selebriti pun turut memberikan dukungan pada Verrell dan keluarganya. Bahkan, mereka juga mengirim doa terbaik untuk ibunda Verrell melalui kolom komentar unggahan tersebut.

"sayang tante @vennamelindareal sehat selalu ya tante," tulis Lucinta Luna melalui akun @lucintaluna_manjalita

"sending so much love and prayers to tante venna, stay strong rell," tulis Syifa Hadju

Seperti yang diketahui, Venna Melinda melaporkan sang suami, Ferry Irawan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Laporan itu kini sedang di proses di Polda Jawa Timur. Venna diduga mengalami KDRT saat dirinya dan sang suami sedang berada di sebuah hotel di Kediri.

Mulanya, Venna melayangkan laporan dugaan KDRT yang dialaminya ke Polres Kediri Kota. Namun ia meminta agar kasusnya dilimpahkan ke Polda Jatim karena Venna Melinda saat ini berdomisili di Surabaya.