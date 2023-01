JAKARTA – Permainan Lato-lato belakangan ini digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya anak-anak, namun orang dewasa.

Meski menurut beberapa orang permainan itu memiliki suara bising, banyak yang tetap menyukainya.

Bahkan, beberapa artis juga pernah memainkannya saat masih kecil, termasuk Aurelie Moeremans.

Aurelie membagikan foto masa kecilnya saat bermain lato-lato dalam Instagramnya, @aurelie, pada Rabu (11/1/2023).

Wanita 29 tahun mengaku sudah memainkannya sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya saat ia berusia 8 tahun.

Ia mengatakan bahwa sejak dulu lato-lato merupakan permainan yang keren.

"Before lato-lato was cool, I was already cool playing lato-lato (Dulu lato-lato sudah keren, aku sudah lebih dulu keren main lato-lato) #latolato ini foto 21 tahun yang lalu waktu lagi liburan ke Indonesia," tulis Aurelie.

Melalui postingan yang dibagikan, nampak wanita keturunan Brussels Belgia itu berpose dengan mainan lato-lato miliknya dengan keren.

Sambil menggunakan kacamata berwara biru, Aurelie berpose dengan lato-lato miliknya.

"Sumpah ini mainan gw pas sekolah SD dulu sama sekali tidak tertarik bisa main lato-lato karena gw pikir sulit mainnya sekarang udah punya bocil malah rebutan," tulis akun @shofi***. "Yess betul, ini udh booming th 2000an waktu gue SD dulu. Ee sekarang malah tambah booming, gw merasa keren sekarang krn gw uda main itu lebih dulu daripada temen," tulis akun @cece***. "Lato-lato bikin tangan bengkak ga dulu?," tanya kaun @maem***. "Bener-bener banget itu mainan anak 90-an dulu," sambung @vivi***. "Queen lato-lato berarti lu kak," komentar @junior***.