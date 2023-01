JAKARTA – Eliminasi Indonesian Idol XII memasuki babak ‘Best Cover Singer’ pada Senin (9/1/2023). Malam ini, kontestan akan diminta untuk mengcover lagu dan membuatnya menjadi versi mereka.

Demi lolos ke babak selanjutnya, para kontestan harus memberikan penampilan yang terbaik di depan para juri.

"Bagaimana mereka menjadikan lagu itu menjadi their own song," ungkap Bunga Citra Lestari (BCL).

Sepakat dengan BCL, Judika juga mengungkapkan bahwa seorang musisi memang harus pintar untuk membuat sebuah lagu menjadi enak.

Saat menyanyikan lagu ‘Easy On Me’ milik Adele, para kontestan mendapatkan respons positif dan bahkan berhasil membuat para juri tercengang.

Sedangkan para kontestan yang membawakan lagu ‘Stand Up For Love’ membuat para juri ketar ketir karena dianggap bisa mengancam karier mereka.

Para kontestan yang membawakan salah satu lagu penyanyi legend Indonesia yaitu Utha Likumahuwa pun tidak kalah unjuk gigi.

Mereka bernyanyi dengan cara yang kreatif sehingga bisa membuat lagu tersebut terasa kekinian.

Juri-juri kemudian kembali dibuat pusing di lagu ‘Officialy Missing You’, karena semua kontestan yang bernyanyi mengeksekusi dengan cerdas sehingga hasil yang ditampilkan sangat bagus.

Setelah babak Best Cover Singer, kontestan yang berhasil lolos akan masuk ke Babak Eliminasi terakhir yaitu babak Sing For Your Life.

Mereka akan menyanyi sendirian di atas panggung dengan diiringi live band dan disaksikan langsung oleh para juri.

Babak Sing For Your Life ini akan menjadi babak penentuan apakah para kontestan layak untuk melaju dan tampil secara live di hadapan penonton di babak Showcase atau tidak.

Mereka harus memberikan penampilan semaksimal mungkin.

"Berikan semua yang kau punya. Dibutuhkan mental juara untuk bisa bertahan di Indonesian Idol," ujar Dikta.

Selain itu Judika juga menambahkan, "Aku berharap Indonesian Idol punya faktor OK, Originalitas dan Kualitas."

Persaingan yang sangat ketat membuat para juri harus memilih kontestan yang layak masuk ke babak Showcase. Masing-masing mereka berusaha mempertahankan pendapatnya.

Siapa saja yang berhasil lolos? Saksikan Indonesian Idol setiap Senin-Selasa pukul 21.00 WIB hanya di RCTI!