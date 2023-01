JAKARTA - Lesti Kejora batal tampil perdana di televisi. Diketahui, batalnya Lesti Kejora pertama kali tampil di TV karena tengah fokus mengurusi keluarga.

Harsiwi Achmad selaku direktur programming televisi yang mengundang Lesti membenarkan kabar tersebut.

"Betul kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan bahwa Lesti tidak jadi tampil," kata Harsiwi Achmad kepada awak media, Senin (9/1/2023).

Siwi begitu sapaan akrabnya mengungkapkan alasan Lesti Kejora tiba-tiba batal tampil.

Rupanya penyanyi dangdut asal Cianjur, Jawa Barat itu masih fokus memperbaiki keluarga kecilnya, imbas laporan KDRT yang dibuat olehnya untuk Rizky Billar.

"Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Kami tidak bisa memaksa," ungkap Harsiwi.

Mengakhiri keterangannya, Harsiwi meminta masyarakat untuk mendoakan rumah tangga Lesti dan Rizky Billar.

"Kita doakan yang terbaik untuk mereka. The show must go on," tutup Harsiwi.

Seperti diketahui sebelumnya, Lesti Kejora dijadwalkan tampil di HUT salah satu televisi swasta pada 11 Januari 2023. Tadinya penampilan itu akan menjadi penampilan pertama kali Lesti Kejora di depan publik setelah kasus KDRT.