JAKARTA - Adinia Wirasti membintangi series Mendua sebagai bintang utama. Serial yang diadaptasi dari drama Korea populer berjudul The World of the Married, Adinia Wirasti berperan sebagai Sekar. Ia beradu akting dengan lawan mainnya Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira.

Kehadiran Adinia Wirasti di serial tersebut sempat dikritik seorang netizen. Adinia dianggap kurang terkenal dibandingkan Wulan Guritno dan Maudy Koesnaedi yang dianggap lebih cocok bermain di serial tersebut.

“Pemilihan Chicco Jerikho dan Tatjana Saphira sudah tepat. Tapi untuk dokternya yang kurang, sebab nama Adinia Wirasti belum banyak dikenal oleh masyarakat Indo," tulis akun Twitter @wowo_rock seperti dikutip MNC Portal pada Sabtu (7/1/2023).

Melihat komentar tersebut, adik dari Sara Wijayanto itu pun memberi jawaban menohok. “Makasih reviewnya. Ternyata untuk jadi lead role harus terkenal dulu ya. Baik,” balas Adinia.

Follow Berita Okezone di Google News

Postingan tersebut pun direspon banyak netizen. Mereka tidak sependapat dengan cuitan netizen tersebut. Bahkan cuitan itu pun sudah dihapus oleh pemilik akun. “Hahahaha.... itu orang nonton film Indonesia sejak kapan ya? Adinia Wirasti dibilang belum banyak dikenal masyarakat Indonesia,” kata Fahmi Agustian. “Kurang terkenal sebagai adiknya Sara Wijayanto sih iya wkwk,” ucap hahxxx. “Bisa-bisanya ngomong orang Indonesia nggak kenal Adnia Wirasti, gue nonton dia dari jaman masih artis FTV,” ucap jianxxx. “Adinia Wirasti kurang dikenal? Hah punten banget astagaaaaa,” kata sarrxxxx.