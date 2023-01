JAKARTA - Kondisi Indra Bekti yang semakin membaik, membuat orang-orang disekitarnya merasa bahagia. Tak terkecuali sahabatnya, Indy Barends yang juga ikut bahagia sekaligus bersyukur atas hal tersebut.

Melalui akun Instagramnya, wanita yang akrab disapa Tendi ini merasa sedikit lega lantaran presenter 45 tahun itu sudah mulai bisa berbicara dan bercanda. Mengingat, Bekti sempat menjalani dua kali operasi akibat pendarahan pada otaknya pada 28 Desember 2022 kemarin.

"Heeeeyyy @indrabekti ,.seneng banget gue terima kabar baik hari ini..Loe sdh bisa bicara lagi, sudah bisa ketawa lagi tadi pagi. Setelah sempat ada pendarahan lagi beberapa hari lalu," tulis Indy Barends di Instagram.

Mendengar kabar bahagia tersebut, Indra Bekti dianggap berhasil membuktikan soal pemberitaan miring terkait kondisinya. Bahkan Indy Barends berharap agar Bekti dan keluarga bisa lebih fokus terhadap pemulihan kesehatan agar lekas kembali ke rumah.

"Dan ini bisa buktikan ke siapapun klo loe sudah mulai dalam keadaan baik lagi hari ini. Bukan seperti berita ga bener di luar sana," jelasnya.

"Jadi, sebaiknyalah loe pemulihan dulu di ICU. Termasuk belum terima kunjungan dari siapapun kecuali keluarga inti. Mudah-mudahan bisa semakin pulih dan pindah ke ruang rawat, terus bisa pulang ke rumah deh," paparnya.

Mengakhiri tulisannya perempuan 50 tahun ini berterima kasih lantaran Indra Bekti sudah menepati janjinya. Yakni untuk sembuh ketika Indy Barends kembali ke Jakarta.

"Terima kasih sudah tepati janji loe akan makin pulih sampai gue balik lagi nanti ke Jakarta See you nyet,..ailaaasyuuu beraaat. Thank you BIG BOSS.." tutup Indy Barends.