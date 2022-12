JAKARTA - Platform konten audio lokal Noice, siap menghadirkan berbagai sajian menarik di awal 2023. Setelah sempat menggandeng beberapa publik figur ternama serta para konten kreator seperti Arief Muhammad, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Vincent, Desta, hingga Andre, kali iniĀ NoiceĀ kembali hadirkan kurasi segmen konten khusus yakni ā€˜Top Podcast 2022ā€™.

Segmen khusus tersebut memang sengaja dibuat untuk menemani para pendengar jelang perayaan tahun baru bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Hal tersebut juga merupakan salah satu harapan dari Niken Sasmaya selakuĀ Chief Business Officer (CBO) Noice.

"Kami harap para pendengar atau Paranoice juga merasakan hal yang sama dengan hadirnya ragam konten dari berbagai genre di aplikasi Noice. Hingga akhir tahun ini, lebih dari 2,5 miliar menit waktu dihabiskan pengguna mendengarkan konten di Noice yang tentunya jadi suatu pencapaian besar buat kami," ungka Niken Sasmaya.

"Lewat segmen khusus akhir tahun ini, kami menghadirkan konten menghibur dan inspiratif yang bisa menemani semua Paranoice untuk lebih semangat dan pastinya #BeraniBarengNoice menyambut tahun baru 2023,ā€ lanjutnya.

Sampai saat ini, sudah ada lebih dari 140 ribu episode podcast yang mengudara di aplikasi Noice. Bahkan, ada lebih dari 1500 kreator yang berusaha untuk merilis podcast mereka melalui Noice.

Dari ribuan podcast yang muncul, terdapat 20 podcast terbaik yang bisa didengarkan dalamĀ 'Top Podcast 2022'. Bahkan Jerome Polin, Arief Muhammad dan Raffi Ahmad juga menghadirkan segmen spesial di Noice untuk menemani Paranoice dalam menyambut tahun baru 2023.

Beberapa konten menarik pilihan mereka diantaranya, Playlist Anti Galau by Jerome Polin, Playlist Anti Mager by Arief Muhammad, dan Playlist Anti Takut by Raffi Ahmad.

ā€œLewat kolaborasi bersama Jerome, Armuh dan Raffi, kami ingin para pendengar Noice atau Paranoice bisa menikmati konten di dalam playlist-playlist tersebut sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan di dalamnya, menghadapi tahun 2023 dengan berani, anti galau, anti mager dan anti takut, pokoknya siap menyambut segala hal positif di tahun yang baru dan bisa belajar bersama menjadi lebih baik," papar Niken. "Pastinya Noice akan terus menemani dengan beragam kejutan dan konten-konten seru sesuai dengan komitmen kami untuk terus tumbuh dan berkembang bersama kreator dan pendengar.ā€ lanjutnya. Tak berhenti sampai disitu, NoiceĀ juga turut menghadirkan kurasi segmen spesial berjudul New Year, New You yang berisi 10 rekomendasi audiobook yang menarik untukĀ didengarkan menyambut tahun baru dengan penuh hal positif. Selain itu, di 2023, Noice juga akan fokus mengembangkan konten audioseries lainnya dengan genre yang lebih beragam. Salah satunya adalah audioseries ā€˜Journal of Terror: Kelanaā€™ karya Sweta Kartika yang akan bersiap untuk merilis season berikutnya.