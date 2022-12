JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti putri Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak alias Bilqis yang genap berusia 9 tahun, tepat pada hari ini 28 Desember 2022. Sang pedangdut mengucapkan doa terbaik untuk Bilqis melalui unggahan Instagramnya.

Dalam ucapan doanya, mantan istri Henry Baskoro Hendarso alias Enji ini memuji perilaku sang anak selama ini yang selalu pengertian kepada ibunya. Ia berharap, Bilqis tumbuh menjadi anak yang sehat dan bisa membanggakan orang tua.

"Happy birthday anak bunda sayang Bilqis Khumairah Razak, enggak terasa Iqis ulang tahun ke-9 nak anak bunda yang selalu pengertian, selalu sayang bundanya paling perhatian sama bundanya," tulis Ayu Ting Ting dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Rabu (28/12/2022).

"Pokoknya doa bunda semoga sehat selalu, semakin pintar, soleha, cerdas, banyak rezekinya, selalu jadi anak yang baik, selalu sayang bunda, selalu jadi kebanggaan bunda, semoga apa yang Iqis inginkan semuanya terkabul," sambung dia.

Ayu Ting Ting mengucapkan rasa syukur lantaran dianugerahi seorang anak perempuan seperti Bilqis. Dia mengungkapkan janjinya untuk terus membahagiakan sang putri.

"Bunda beruntung dan bersyukur punya Iqis. Bunda akan selalu berusaha terbaik buat Iqis, happy terus ya, bunda sayang banget sama Iqis, selalu jadi kekuatan bunda dan semangat bunda terimakasih udah hadir di dalam hidup ya nak," tulisnya melanjutkan.

Di akhir kata, sang pedangdut berharap segala doa-doa yang diucapkan putri dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Sembari mengenang perjalanan yang mereka lewati dalam hidup sebagai ibu dan anak.

"Bunda sayang banget sama Iqis, susah senang kita selalu hadapin bersama. Semoga Allah jabbah doa dan harapan Iqis ya amin. love you my baby girl, my everything, my life, my strength, my love muaachh," tutup Ayu Ting Ting.