JAKARTA - Monica Christiana, asal Malang membuat juri Indonesian Idol terkagum-kagum dengan penampilannya. Pasalnya, ia memiliki suara yang unik dengan gitarnya.

Tanpa basa-basi, aura Monica Christiana membuat para judges langsung ingin mendengarkan suaranya bernyanyi.

“Aku ingin bawain lagu It's man’s man’s man’s world dari James Brown,” kata Monica Christiana.

Usai berhasil menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Anang Hermansyah menantang Monica Christiana menyanyikan lagu Indonesia.

Sontak Monica Christiana menyanyikan lagu yang berjudul “Takkan Terganti” dari Marsell tanpa gitarnya.

Tanpa berdebat judges langsung memberikan lima yes kepada Monica Christiana. Akhirnya, harapan dan doanya tercapai untuk mendapatkan Golden tiket, dan meninggalkan impres yang bagus.

“I like your voice, I like your style and you got style!” ujar Anang.

“Aku seneng banget bisa berkesempatan untuk bernyanyi di depan para judges kali ini. Dan aku berharap bisa meninggalkan impresi yang bagus bagi mereka, serta bisa mendapatkan Golden tiket,” tandas Monica Christiana.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelumnya, Monica Christiana menilai Indonesian idol adalah platform yang bagus banget buat kontestannya. Karena bisa menyalurkan fashion mereka di bidang musik, dan bisa didengar oleh banyak orang. “Aku mau dikenal sebagai penyanyi yang stay humble yang bertalenta, multitalent, dan juga bisa menginfluence banyak orang,” pungkas Monica Christiana. Ternyata Monica Christiana juga seorang influencer dengan membuat konten-konten musik, cover dan memproduksikan musik. “Kesibukanku sekarang lumayan aktif di media sosial. Aku posting konten-konten musik, cover, dan sama produksi musik juga,” imbuh Monica Christiana.