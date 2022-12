DERETAN artis Korea yang meninggal pada 2022. Berbicara terkait kematian pastinya akan dialami oleh manusia tanpa terkecuali. Begitupun dengan sejumlah artis Korea yang kepergiannya menjadi sorotan lantaran mengidap penyakit atau memutuskan untuk mengakhiri hidup.

Berikut adalah deretan artis Kkorea yang meninggal pada 2022 yang dikutip dari berbagai sumber.

Kim Mi Soo

Artis Korea yang meninggal pada 2022. (Foto: Kim Mi Soo/JTBC)



Kabar kematian aktris Kim Mi Soo mengejutkan para penggemarnya lantaran meninggal secara mendadak. Bintang Snowdrop ini tutup usia di usianya ke 31 tahun pada 5 Januari 2022.

Dikabarkan, pemakaman Kim Mi Soo digelar secara tertutup dan disemayamkan di rumah duka Taneung Sungsim. Namun, belum diketahui penyebab Kim Mi Soo meninggal. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi penggemarnya hingga menjadi trending topic di Twitter.

Lee Ji Han





Artis Korea yang meninggal pada 2022. (Foto:Lee Ji Han/Mnet)



Aktor Lee Ji Han merupakan salah satu korban dari 154 orang yang meninggal dalam tragedi Halloween di Itaewon pada 29 Oktober 2022 lalu. Seorang saksi mata mengabarkan bahwa mantan kontestan “Produce 101 Season 2” ini menyelamatkan seorang gadis kecil yang terjebak di antara kerumunan orang-orang saat melewati Itaewon.

Dilaporkan, gadis yang ditolongnya itu selamat, namun nyawa Lee Jihan tidak tertolong. Sebelumnya, aktor 24 tahun ini pernah membintangi drama korea Today Was Another Nam Hyun Day (2019), The Butterfly Dream (2019) dan The Season of Kkok Du (2022).

Kang Soo Yeon

Artis Korea yang meninggal pada 2022. (Foto: Kang Soo Yeon/Herald Pop)

Pada 7 Mei 2022, aktris senior Kang Soo Yeon meninggal dunia di Gangnam Severance Hospital, Seoul, Korea Selatan di usianya ke 55 tahun. Dikabarkan, penyebabnya meninggal lantaran serangan jantung. Kang Soo Yeon memulai debut sebagai artis cilik pada 1970-an. Namanya mulai populer saat membintangi film The Surrogate Woman (1986) dan Come Come Come Upward (1989). Mendiang Kang Soo Yeon berhasil meraih penghargaan di ajang Festival Film Internasional Venesia untuk perannya di film “The Surrogate Woman” pada 1987. Yoo Joo Eun

Artis Korea yang meninggal pada 2022. (Foto: Yoo Joo Eun/Soompi)

Aktris korea Yoo Joo Eun meninggal dunia di usia 27 tahun pada 29 Agustus 2022. Bintang drama korea Big Forest ini tutup usia lantaran memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah menulis surat perpisahan. Dalam suratnya Yoo Joo Eun mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada keluarganya lantaran kepergiannya. Dia juga mengaku telah menjalani kehidupan yang bahagia lebih dari yang pantas dia dapatkan. Selain itu, bintang Never Twice ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada keluarga dan teman-teman yang telah menghargai dan mencintainya selama hidup.

Artis Korea yang meninggal pada 2022. (Foto: Heo Cham/Twitter)

Aktor veteran Korea Selatan, Heo Cham meninggal dunia di usia 73 tahun pada 1 Februari 2022. Kabarnya, Heo Cham meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker hati. Dia dikenal sebagai pembawa acara “Family Arcade” yang telah tayang selama 25 tahun di KBS. Julukannya sebagai “MC Nasional” juga dia dapatkan dari acara itu.