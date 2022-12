JAKARTA - Duel sengit antara Timnas Argentina melawan Timnas Prancis di Final Piala Dunia 2022 akan berlangsung pada Minggu (18/12/2022). Pintu Stadion Lusail Iconic yang berkapasitas 85.000 orang itu diketahui akan dibuka dua jam sebelum waktu kick-off, yakni pada pukul 18.00 waktu setempat.

Selain penampilan Messi, Mbappé, Julián Álvarez, Griezmann, Scaloni dan Deschamps di lapangan hijau yang akan mencuri perhatian. Sederet musisi juga akan tampil dalam momen bersejarah tersebut dan membawakan lagu-lagu mashup dari Soundtrack Resmi Piala Dunia.

Bertajuk 'A Night to Remember', beberapa musisi yang akan tampil langsung di Lusail Iconic stadium adalah Davido dan Aisha. Mereka akan membawakan lagu '(Hayya Hayya) Better Together', Ozuna dan Gims yang akan membawakan lagu 'Arhbo'.

Selain itu ,musisi Kanada-Maroko yakni Nora Fatehi juga akan meramaikan panggung dengan lagu ‘Light in the Sky’ bersama Balqees, Rahma Riad, dan Manal. Sementara penyanyi Shakira dan Jennifer Lopez disebut-sebut akan tampil dalam tayangan video.

Upacara penutupan final Piala Dunia 2022 sendiri diharapkan berlangsung sekitar 15 menit, dimana para penggemar diimbau untuk duduk lebih awal di area stadion.

Sebelumnya, pembukaan Piala Dunia 2022 telah digelar di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar, pada Minggu 20 November 2022 lalu. Opening ceremony pun berlangsung amat meriah dengan diisi musisi dunia seperti Jungkook BTS dan ditutup dengan kemeriahan kembang api.

Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar benar-benar berniat untuk memberikan kesan manis. Terbukti dari pengisi acara yang merupakan para musisi papan atas dunia, sampai banyak sekali aksi-aksi menarik yang tersaji di tengah Stadion Al Bayt. Beberapa momen menarik pun terekam dan memperlihatkan betapa meriahnya acara pembukaan Piala Dunia 2022. Seperti saat Jungkook bernyanyi, adanya Morgan Freeman, hingga maskot Piala Dunia 2022, La’eeb dengan ukuran yang amat besar.