JAKARTA - Jaz Hayat berencana menghadirkan single terbarunya. Terbaru, ia telah merampungkan photoshoot untuk single terbarunya.

Jaz Hayat begitu antusias dalam menjalani photoshoot-nya. Jaz memperlihatkan konsep foto yang belum pernah dicobanya yang lebih cheerfull. Ia memadukan berbagai warna terang, sambil memegang balon astronot.

Jaz mengaku senang, dan bisa menyesuaikan dengan lagu yang akan dirilisnya pada akhir bulan Desember. Selaras dengan genre lagu Jaz yang penuh dengan keceriaan, look yang disuguhkan ini akan terlihat cheerful.

“Lebih ceria gitu sih sebenernya. Ya, cheerful, colorful juga sih, warna-warna yang aku belum pernah pakai deh sebelumnya,” ujar Jaz Hayat..

Jaz mengungkapkan di photoshoot kali ini akan membawa balon. “Ini (look) yang terakhir, ini kayak astronot gitu. Jadi foto sama balon-balon gitu. Terus yang pertama tadi pakai look-nya, aku juga bawa beberapa baju koleksiku sendiri sih. Ada varsity jacket tapi masih warna-warna biru, purple, terus ada neon juga,” katanya.

Biasa menggunakan style yang cool dan amcho banget, kini Jaz Hayat menjadi cowok kue. Konsep ini tidak lepas dari pesan yang ingin disampaikan oleh Jaz kepada penggemar, melalui musiknya.

“Pesannya ini ya, tentang-cinta-cintaan lagi tapi lebih kayak mengajak orang untuk, kalau lo udah pisah sama pasangan lo tuh bukan suatu hal yang menyedihkan gitu. Everything happens for a reason, gue selalu percaya itu,” lanjutnya. Ia juga menyampaikan, jika lagu yang akan rilis nantinya nggak mengajak orang untuk sedih, tapi untuk move on, dengan cara yang menyenangkan.

Di lagu ‘Move On Tutorial’-nya yang akan rilis nanti, ia berharap lagunya bisa diterima oleh banyak orang. “Aku berharapnya, lagu ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, kayak karya-karyaku sebelumnya,” tutupnya.

