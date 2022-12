JAKARTA - Aktris Tania Ayu memang kerap berpenampilan seksi dan mengunggahnya di media sosial. Belum lama ini, dia juga mengunggah salah satu foto seksinya saat mengenakan bikini biru elektrik.

Jika sang aktris membiarkan area dadanya terbuka, aktris Crazy Stupid Love itu melilit kain putih untuk menutupi pahanya. “Can we skip to the good part?!” tulis sang aktris melengkapi unggahan fotonya tersebut.

Foto seksi Tania Ayu tersebut sukses mencuri perhatian Hotman Paris Hutapea. Pengacara flamboyan berdarah Batak itu kemudian meninggalkan jejak dengan menyukai foto tersebut.

Sayang, aktris 28 tahun itu memilih menutup kolom komentar unggahannya sehingga tak ada pesan pada unggahan tersebut. Dalam wawancaranya dengan awak media, Tania sempat mengungkapkan bahwa berpakaian seksi merupakan identitasnya.

“Imej aku memang sudah seksi. Jadi, kalau tiba-tiba tampil tertutup kan jadi aneh ya. Menurut aku, seksi itu saat lo pakai pakaian terbuka tapi tetap terlihat elegan. Jadi enggak murahan,” ujarnya, pada 25 Oktober silam.

Tania Ayu menegaskan, tak peduli dengan kritik dan nyinyiran warganet karena unggahan foto-foto seksinya. “Enggak masalah (dikritik). Toh, aku sudah bertahun-tahun jadi model majalah dewasa. Jadi sudah terbiasa dengan omongan orang.”*

(SIS)