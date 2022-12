DERETAN penyanyi dengan oktaf tertinggi di dunia. Mereka memiliki jangkauan vokal mengagumkan yang tak bisa dicapai kebanyakan orang. Lalu siapa saja penyanyi dengan oktaf tertinggi? Berikut ulasannya seperti dikutip dari Musicianwave.

1.Tim Storms

Penyanyi asal Missouri, Amerika Serikat ini adalah pemilik Guinness World Record untuk 'nada terendah yang diproduksi manusia' dan 'rentang vokal terluas pria'. Dia memiliki rentang vokal 10 oktaf (0G/G#−5 to G/G#5) dan nada bawah di G-7 (0,189 Hz).

2.Georgia Brown





Penyanyi Georgia Brown tercatat memiliki rentang vokal 10 oktaf, dari G2 hingga G10. Rekor itu dicatat sekolah musik Aqui Jazz Atelier, di Sao Paulo, Brasil, pada 18 Agustus 2004. Menariknya, nada tertinggi yang dicapai Brown bukanlah nada musikal tapi frekuensi.

3.AXL Rose





Vokalis Guns N’ Roses ini tercatat memiliki rentang vokal enam oktaf, dari F1 dalam lagu There Was a Time hingga B-6 di lagu Ain't in Fun. AXL Rose juga mengalahkan Barry White di nada rendah dan untuk nada tinggi lebih baik dari Tina Turner dan Beyonce.

4.Prince





Prince tercatat memiliki rentang vokal 4,5 oktaf, dari E2 hingga B6. Dia memamerkan kemampuan nada rendahnya dalam lagu Daddy Pop yang diambil dari album ‘Diamonds and Pearls’, sedangkan nada tingginya terdengar dalam lagu God (Purple Rain).

5.Dimash Kudaibergen





Pria bernama asli Dinmuhammed ini memiliki rentang vokal 6 oktaf dan 2 semitone, dari C2 hingga C6, F♯6, dan D8. Dia menuai popularitas setelah memenangkan Grand Prix Slavianski Bazaar di Belarusia pada 2015.

6.Mariah Carey





Penyanyi berjuluk Songbird Supreme ini memiliki rentang vokal 5 oktaf, dari #2 - G#5 - G#7. Bahkan si pelantun Hero ini bisa mencapai nada tertinggi di 7 oktaf dengan teknik pernapasan, belting, nada rendah bertenaga, dan whistle yang sempurna.

7.Christina Aguilera





Penyanyi 41 tahun tersebut memiliki rentang vokal 4 oktaf, dari C3 hingga C7. Bahkan saat bernyanyi dalam Carpool Karaoke-The Late Late Show with James Corden, pada 24 April 2018, dia menyentuh nada tinggi di F6.

(RIN)