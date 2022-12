JAKARTA - Setelah dicecar tuduhan hamil akibat hubungannya dengan Ariel ‘Noah’, Bunga Citra Lestari langsung ‘balas dendam’. Kali ini ia tak banyak kata, perempuan berusia 40 tahun yang masih tampak seksi itu menunjukkan sedang melakukan pilates ditemani seorang personal trainer di sebuah tempat gym.

Mengenakan hotpan dan singlet putih, ibu satu anak ini seolah ingin menunjukkan kalau dirinya memang tidak sedang berbadan dua. Caranya itu cukup elegan, lantaran tak perlu banyak klarifikasi.

"Health is not the weight you lose.. But the life you gain..(Kesehatan bukan dari berat badanmu yang hilang tapi kehidupan yang kamu peroleh) ~unknown~," tulis penyanyi yang akrab disapa BCL itu.

“Balas dendam terbaik adalah memperlihatkan siapa kita hari ini," tulis gitaxxx yang turut meramaikan kolom komentar.

“Tak perlu banyak cakap untuk ungkapkan tidak hamil karena dengan olahraga begitu harusnya netizen julita sudah paham,” tulis kazzaaxxx.

Dan masih banyak komentar lainnya yang membanjiri kolom komentar di postingan BCL tersebut.

Sebelum memposting video tengah melakukan aktivitas olahraga di gym. Ada-ada saja memang ulah para netizen dalam mengomentari kehidupan para selebiritis, seperti yang dialami oleh Bunga Citra Lestari yang ramai disoroti dicecar tuduhan kalau dirinya tengah hamil.

Panasnya lagi, kabar yang awalnya berseliweran di sosial media ini menjalar jadi bola liar bahwa janda mendiang aktor Ashraf Sinclair itu hamil dari hasil hubungannya dengan Ariel 'Noah'. Kabar ini berhembus berawal dari sebuah photo yang menunjukkan perut penyanyi ini menyembul. Sebelumnya, Bunga sendiri sudah memberikan klarifikasi. Ia memilih bicara di sebuah media lokal di Malaysia, tempat keluarga besar mendiang suaminya tinggal yang kemudian ramai dikutip media di Indonesia. Ia mengaku kecewa dan sakit hati, "Aku lebih sakit hati, ini body shaming ya kan? Hey i eat you know?," kata Bunga Citra Lestari. Selain menampik gosip dirinya tengah berbadan dua, BCL juga menyebut jika bentuk perutnya yang tampak membuncit akibat orang yang mengambil gambar dirinya tak paham angle. "Dari foto itu saya rasa tidak semua orang paham angle gambar, ketika itu yang mungkin dilihat sebaliknya atau mungkin perut saya sedang bloating atau sedang datang bulan. Semua kemungkinan itu bisa menyebabkan bentuk perut saya berubah," ucapnya.