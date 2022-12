JAKARTA - Yovie & Nuno, band yang tahun ini berumur 21 tahun dan memiliki deretan hits siap untuk kembali merilis karya terbaru mereka di minggu kedua Desember 2022. Yovie & Nuno terakhir kali merilis album di tahun 2014 dengan tajuk Still The One. Berikut adalah 4 wajah Yovie & Nuno terbaru, dengan dua personel muda mereka.

Gitaris Yovie & Nuno, Muchamad Ahadiyat yang akrab disapa Kang Diat menjadi satu-satunya figur yang bertahan sejak Yovie & Nuno formasi awal. Kang Diat menceritakan hal seru selama manggung, seperti fenomena audience dari bandnya.

โ€œKalau aku perhatikan audience Yovie & Nuno dari awal hingga saat ini, rasanya ada satu hal yang menarik. Aku notice ada audience kita yang selalu setia nonton kita manggung. Dari dia sendiri, datang dengan gebetan, jomblo lagi, trus datang dengan pacarnya sampai dia nikah dan bawa anaknya nonton kita. Seneng banget ada yang appreciate kita sampai segitunya,โ€ kata Kang Diat, dalam keterangan tertulisnya.

Lain ceritanya dengan Ady Julian. Tahun 2019 pasca Yovie Widianto meninggalkan band yang diinisiasi oleh dirinya, Ady menggantikan peran di balik papan kunci. Ady bukan sosok baru di blantika musik Indonesia dan juga memiliki banyak pengalaman. Ia menanggung tugas berat yang disandangkan padanya, sejauh Ady berhasil melanjutkan eksistensi Yovie & Nuno hingga saat ini.

Adapun Chico Andreas yang menjadi personel paling muda memulai karier bermusiknya dengan tampil di beberapa kafe, dengan grup musik besutannya bernama Chico and Friends. Kepiawaiannya bernyanyi juga mengantarnya ke ajang Rising Star Indonesia pada 2018.

Namun, Chico Andres hanya bertahan hingga audisi tahap 5 dan gagal menjadi juara, ia tetap menjadi Bright Star bagi penggemar Yovie & Nuno, yang sudah melihatnya manggung beberapa kali bersama tiga personel lainnya.

Sementara Adhyra Yudhi yang sebenarnya bukan wajah baru di industri musik Tanah Air Sempat menjadi personel 5 Romeo, hingga akhirnya dipercaya untuk menjadi vokalis Yovie & Nuno. Ia pun salah satu personel muda, dan diperkenalkan kepada publik di pertengahan tahun ini.

