BIODATA dan agama Fanny Margaretha, istri ketiga Vincent Raditya buat publik penasaran. Bukan karena statusnya sebagai istri ketiga, Fanny juga terbilang sangat muda saat dinikahi sang YouTuber, 21 tahun.

Hal lain yang mengejutkan dari pasangan ini adalah kelahiran sang putri, sepekan setelah pernikahan mereka pada 19 November 2022. Hal inilah yang membuat isu hamil di luar nikah mencuat dan membuat Fanny menuai kritik pedas warganet.

โ€œKaget banget pas awal melihat hujatan sebanyak itu. Diserang segitunya. Sempat sedih dan down,โ€ ujarnya dikutip dari Rumpi, pada 1 November 2022.

Vincent Raditya yang merasa tak terima istrinya diserang warganet pun memberikan pembelaan. Dia meminta agar publik tak lagi menyerang Fanny. โ€œKalau mau serang, saya saja. Saya tidak masalah,โ€ tuturnya.

Tak ingin sedih berkepanjangan, Vincent Raditya menegaskan, Fanny Margaretha dan putri mereka, Avelina Raditya, merupakan masa depannya saat ini. Dia juga mempersilakan publik untuk berbicara apapun tentang kehidupan mereka.

โ€œBiar puas ya sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya saat ini. Suka atau tidak, keluarga inilah masa depan saya. Feel free to judge anything, this is my life and my future,โ€ katanya.

Di luar statusnya sebagai istri ketiga Vincent Raditya, Fanny Margaretha terbilang populer di media sosial, khususnya Instagram. Ia memiliki lebih dari 100 ribu followers dan menerima endorsement dari berbagai produk mulai dari kecantikan hingga minuman.

Berikut biodata dan agama Fanny Margaretha, istri ketiga Vincent Raditya:

Nama: Fanny Margaretha

Tahun Lahir: 2001

Agama: Kristen

Suami: Vincet Raditya

Profesi: Selebgram

Instagram: @fannymargarett

Anak: Avelina Raditya

