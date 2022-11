JAKARTA - Prita Kemal Gani meluncurkan sebuah buku biografi yang berisi tentang perjalanan kehidupannya yang penuh dengan lika-liku bersamaan dengan perayaan Dies Natalis LSPR ke-30. Ditulis oleh Asteria Elanda buku biografi bertajuk 'Prita Kemal Gani, 30 Tahun Sebagai Pendidik. Multi Peran Menjadi Pemimpin, Tokoh Humas, Istri, dan Ibu', diterbitkan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan tebal mencapai 184 halaman.

Dalam kesempatan itu, Prita Gani tampak memaparkan tentang isi buku yang diluncurkannya. Berisi 10 episode, Prita memulai ceritanya lewat kegiatan sehari-harinya sebagai seorang pemimpin, tokoh humas, istri dan ibu yang memulai membangun LSPR dari nol dengan dua pegawai dan puluhan murid saja. Hingga akhirnya ia bisa meluluskan hampir seratus ribu tenaga terampil di bidang kehumasan, komunikasi, dan bisnis.

Sebagai seorang wanita karir, Prita menyadari bahwa dirinya memegang peranan penting dalam pekerjaan dan rumah tangga. Meski begitu, sukses tetap bisa didapatkannya lantaran dirinya selalu berusaha untuk tetap menjalani setiap kegiatan yang ada.

"Peran yang memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan, tentu memang yang pertama time management itu harus disertai disiplin yang kuat," kata Prita.

Dalam kesempatan tersebut, Prita juga sempat membagikan pesan untuk para perempuan yang juga memiliki keinginan untuk berkarir. Ia berpesan agar para perempuan tidak melupakan peranannya agar kehidupan yang dimiliki menjadi seimbang.

"Sebagai Ibu yang paling penting peranan dirumah beres dulu, buat saya kalau dirumah saja belum beres gimana kita mau menyelesaikan pekerjaan kita di kantor. Buat saya nomor 1 bereskan dulu pekerjaan dirumah baru kemudian pekerjaan di kantor," paparnya.

"Begitu juga dengan hubungan, hubungan dengan suami, anak, ipar, tetangga juga menjadi penting sebelum kita memiliki hubungan baik dengan rekan kerja," tambahnya.

Sementara itu, buku biografi tersebut sudah bisa diakses masyarakat seluruh Indonesia di Toko Buku Gramedia, Gramedia Digital dan Google Book serta LSPR Plaza mulai 7 Desember 2022 mendatang.

Sebagaimana diketahui,Prita Kemal Gani merupakan President of ASEAN Public Relations Network and Chair of Asia Pacific Regional Council for Global Alliance yang dikenal sebagai seorang pengusaha progresif, yang memiliki dan mengoperasikan Sekolah Hubungan Masyarakat & Komunikasinya sendiri yang terkenal, Institut Komunikasi & Bisnis LSPR. Sekolah yang didirikannya bahkan kini diakui sebagai sekolah komunikasi terbaik bangsa dengan kerjasama global dan kumpulan pengetahuan dari berbagai kampus internasional sebagai jaringannya.

Beliau juga mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang Public Relations oleh Coventry University untuk kontribusi yang sangat besar terhadap dunia pendidikan yang terkait Public Relations dan komunikasi di kawasan ASEAN. Tak hanya itu, Prita juga dianugerahi sebagai ASEAN People's of the year selama ASEAN Summit Meeting tahun 2015.

Semetara itu, pada 2015, Prita juga dinobatkan sebagai Ernst and Young Entrepreneurial Winning Women Class dan juga menjadi Executive Board Member Regional Delegate at Large (Asia) di Global Alliance for Public Relations & Communication Pengelolaan. Sedangkan pada tahun 2011 hingga 2014, Prita menjadi Ketua Umum Perhumas (Perhimpunan Humas Indonesia) wanita pertama dan atas kontribusinya dalam dunia Humas, Prita terpilih sebagai Public Relations of the Year oleh Federasi Perusahaan Pers Indonesia (Serikat Perusahaan Pers Indonesia dikenal SPS).

Di 2022, Prita Kemal Gani mendapatkan Global ICON AWARD dari Global Alliance for Public Relations and Communication serta mendapatkan gelar Fellow of the Institute atau rekognisi untuk distinguished service dalam bidang Public Relations dari Institute of Public Relations Malaysia. Dengan kesuksesan tersebut Prita membagikan prinsip yang beliau akui didapatkan dari Ibunya sendiri.

"Mengontrol emosi dan menahan diri, kalau kita bisa menahan diri, kita bisa disayang oleh orang. Jika kita memiliki keinginan yang luar biasa jangan diperlihatkan karena itu akan membuat orang lain merasa tersaingi, terlebih jika kita merasa sedih dan kecewa jangan diperlihatkan juga," bebernya..

Prita Kemal Gani juga membagikan pentingnya melakukan manajemen stress dan emosi karena menurutnya tidak semua hal perlu untuk selalu ditumpahkan seperti, kegembiraan yang luar biasa, kemarahan hingga kesedihan yang sering kali dirasakan setiap orang.