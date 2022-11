JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Vincent Raditya dan Fanny Margaretha. Mereka baru saja dikarunia seorang anak.

Fanny Margaretha baru saja melahirkan pada 24 November 2022. Ia melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 3,1 kilogram dengan panjang 50 centimeter.

Bayi mungil tersebut bernama Avelina Raditya. Vincent mengabadikan momen bahagia tersebut di akun Instagram miliknya.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya โ€œsaat iniโ€, suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya. Feel free to judge anything, this is my life and my future." ujar Vincent Raditya.

Diketahui, Vincent baru saja menikah dengan Fanny pada 19 November 2022. Ini adalah pernikahan ketiga Vincent setelah Vegen Acni dan Novita Condro.

Sementara itu, Avelina Raditya merupakan anak kelima Vincent. Dua orang pertama Vilove Christian dan Verrill Raditya dari pernikahan dengan Vegen Acni dan kemudian Dexter Raditya dan Gracelyn Valerie bersama Novita Condro.

