JAKARTA – Masyaraka saat ini makin mudah menikmati berbagai film dengan berkembangnya layanan penyedia hiburan. Salah satunya adalah Vidsee, yang hadir untuk pembuat dan penikmat film pendek Asia.

Salah satu film pendek yang menarik ditonton adalah Home Is Where the Heart Is, yang diperankan Beatrice Chien sebagai Ibu Wong, Regina Lim sebagai Jane Liu, Darrell Chan sebagai seorang pengacara senior, James Ng Jun Yi sebagai manajer toko.

Mengisahkan tentang Ibu Wong, lansia, yang harus ditahan karena sengaja mencuri salah satu barang di supermarket. Liu, seorang pengacara junior kemudian ditunjuk untuk membantu menangani kasus tersebut.

Seiring dengan penyidikan yang dilakukan pada Ibu Wong, ia merasa sang klien menyimpan sebuah rahasia. Terlebih lagi, lansia tersebut tak puas dengan hukuman 3 minggu yang didapatkannya.

Serial berdurasi sekitar 15 menit dikemas dengan alur sederhana. Home Is Where the Heart Is mengandung banyak pesan moral yang bisa diambil.

Penasaran dengan kisah selengkapnya? Saksikan dalam Viddsee Originals berjudul Home Is Where the Heart Is secara gratis di Vision+. Nikmati juga berbagai film pendek dari Viddsee lainnya.

Untuk menikmati berbagai konten Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Sementara untuk Anda yang penggemar berat olahraga, bisa lansgung langganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Jangan lupa unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Ikuti juga akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00, Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

#VisionPlus #Viddsee #ViddseeOriginals #HomeIsWhereTheHeartIs

