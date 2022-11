JAKARTA - Ajang The Indonesian Next Big Star telah memasuki babak akhir, Grand Final. Para juri yakni Judika, Maia Estianty (Bunda Maia), Sandhy Sondoro, iKON JAY & DK, akan menjadi saksi siapa di antara Top 3 yang berhak menjadi Bintang Internasional.

Di episode semi final minggu lalu, komentar juri untuk para kontestan juga semakin positif. Banyak pujian dari progres penampilan kontestan di setiap babaknya. Peluang kontestan untuk menjadi bintang internasional semakin terbuka lebar. Salah satunya ungkapan dari Maia di Backstage+ untuk kontestan, “Harapannya adalah kompetisi ini bukan sekarang, tapi nanti setelah lulus dari The Indonesian Next Big Star itu adalah bagaimana mereka memilih produser yang baik, memilih lagu yang baik, memilih label yang baik, sehingga mereka akan menjadi besar”.

Momentum ini tentunya harus dimaksimalkan oleh kontestan. Keseruan ngobrol bersama juri international dan Indonesia dan juga kontestan lainnya dapat kalian saksikan di Backstage+ The Indonesian Next Big Star eksklusif di setiap jeda iklan RCTI+.

Acara Backstage+ The Indonesian Next Big Star ini menyajikan keseruan dan keunikan dari kontestan hingga juri. Untuk kalian yang penasaran bagaimana serunya saksikan terus di setiap jeda iklan The Indonesian Next Big Star eksklusif di RCTI+, Gratis!.

BACA JUGA:3 Kontestan yang Siap Bersaing di Grand Final The Indonesian Next Big Star

Sebelumnya, di babak Semi Final. Kim, Rachel, dan Iqua memperoleh voting terbanyak dan melanjutkan perjuangan mereka ke babak Grand Final. Sementara Poppy dan Faith harus terhenti langkahnya. Kim, Rachel, dan Iqua yang berhasil menjadi TOP 3, akan bersaing untuk membuktikan siapa yang akan menjadi bintang international. Perjuangan mereka dapat disaksikan 18 November 2022, malam ini, pukul 21.30 WIB, Live di RCTI dan Live Streaming di aplikasi RCTI+. Ayo! Dukung terus kontestan favoritmu dan vote sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(CLO)