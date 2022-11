JAKARTA - Penyanyi sekaligus putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Abdul Qodir Jaelani atau yang akrab disapa Dul mengungkapkan alasannya ingin terjun ke dunia politik. Bahkan secara gamblang, ia mengaku ingin menjadi Wakil Bupati Bekasi.

Meski begitu, Dul sadar bahwa umurnya belum cukup untuk bisa bergabung di arah politik. Ya, saat ini Dul memang baru berusia 22 tahun. Sehingga, ia akan bersabar untuk menunggu hingga umurnya cukup.

"Enggak bisa, harus 25 atau 30 gitu, mungkin di tahun 2028, mohon doanya," jelas Dul saat ditemui di acara Indonesia Movie Actor Awards 2022 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (15/11/2022).

Sementara itu, Dul mengaku bahwa sang kekasih, Tissa Biani, pun sangat mendukung Dul menjadi Wakil Bupati Bekasi. Apalagi, keluarganya memang banyak yang menjadi politikus.

"Ya inshallah selalu support yah kita kan saling support masing-masing," ujarnya.

"Kalau sekarang lebih fokus ke musik, cuma kalau by historis genetik memang kebetulan ayah saya politikus dan kakek saya juga politikus, bahkan buyut-buyut saya juga di bidang politik," terang Dul.

Diketahui, awal keinginan Dul untuk terjun ke dunia politik memang diketahui dari postingan Instagramnya. Postingan itu pun dibanjiri komentar netizen yang begitu mendukungnya.

"Ya alhamdulillah mohon doanya aja. Bagi yang support thank you, bagi yang mengkritik thank you bagi yang menghina juga, thank you," ucapnya.

Mengenai pilihan hidup menjadi musisi atau politikus, Dul mengaku bahwa ayah dan bundanya memberi kebebasan selama itu merupakan hal yang positif.

"Ayah bunda sih alhamdulilah apa yang dipilih anaknya. Selama itu orientasinya jelas pasti insyaAllah disupport, kecuali apa yang kita pilih arahnya enggak jelas," kata Dul.

Postingan Instagram

Pria kelahiran 23 Agustus 2000 itu sempat mengungkapkan keinginannya terjun ke politik dalam Instagramnya @duljaelani, pada Rabu (9/11/2022).

Putra dari musisi Ahmad Dhani tersebut menuliskan caption foto bahwa dia mengaku ingin menjadi Wakil Bupati Bekasi.

"Karena persaingan capres dan cawapres semakin sengit. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi wakil bupati Bekasi aja deh. Biar abang @alizainal08 yang lebih bijak dan berpengalaman bertata negara menjadi Bupatinya. Alhamdulillah kampanye di tambun kemarin berjalan lancar," tulis Dul.

Lebih lanjut Dul menambahkan, "Jangan lupa coblos Ali Zainal dan Dul Jaelani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2024, Merdeka."