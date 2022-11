JAKARTA - Memiliki penghasilan yang menakjubkan merupakan hal yang tidak mengherankan bagi para artis saat mereka bekerja di dunia hiburan, bahkan ada yang bisa menyentuh milyaran. Ketika seorang meninggal dunia urusan dengan hal duniawi maka akan terputus.

Apalagi urusan harta dan materi yang masih tertinggal di dunia. Tapi beberapa dari mereka yang sudah meninggal berbeda dari yang lain, mereka tetap mendapatkan penghasilan atas usaha dan karya-karya mereka.

Uang atas penghasilan mereka itu tidak kalah dari para artis yang masih hidup sampai sekarang, penghasilan ini dinikmati oleh ahli waris dan keluarga dari artis yang telah meninggal tersebut.

Penasaran akan para artis yang tetap mendapatkan penghasilan walaupun sudah meninggal? Berikut ulasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber:

1. Benyamin Sueb

Meninggal pada 5 September 1995, Benyamin Sueb merupakan sosok maestro dalam dunia hiburan di tanah air. Ia adalah seorang penyanyi, komedian, sutradara, dan aktor.

Dirinya sudah merilis 75 album music dan 54 film. Tidak hanya itu, Benyamin Sueb juga mendirikan sebuah radio bernama Bens Radio pada 5 Maret 1990.

Tidak mengherankan jika ia tetap mendapatkan penghasilan hingga saat ini.

2. Nike Ardilla

Memiliki karir yang cemerlang pada masanya, penyanyi cantik ini memiliki suara yang khas. Nike Ardilla adalah salah satu orang yang tetap mendapatkan uang setelah dirinya meninggal. Nike meninggal pada 15 Maret 1995 karena mengalami kecelakaan.

Tidak hanya sebagai penyanyi, dirinya juga merupakan seorang model dan aktris. Nike Ardila juga mendapatkan sebuah museum berdasarkan namanya dan penghasilan atas karya-karyanya.

3. Chrisye

Siapa yang tak kenal dengan Chrisye, ia adalah sosok penyanyi yang berhasil mempopulerkan lagunya hingga saat ini. Bahkan banyak penyanyi saat ini yang meng-cover lagunya, dari cover itu lah dia mendapatkan penghasilan tambahan.

Chrisye juga menjadi musisi terbaik sepanjang masa, berdasarkan Rolling Stone Indonesia.

4. John Lennon

John Lennon, sosok yang menjadi salah satu musisi dari The Beatles ini memiliki karya-karya yang sangat sukses. Tidak hanya di The Beatles, dia juga memiliki solo karier yang tidak kalah dari grup band nya.

Berkat itu ia memiliki penghasilan yang fantastis walaupun dirinya sudah meninggal.

5. Elvis Presley

Meninggal pada 16 Agustus 1977, Elvis Presley memiliki julukan “King of Rock n Roll”. Lagu nya yang berjudul “Cant Help Falling in Love” telah di-cover oleh berbagai macam musisi dan mendapatkan banyak royalty.

Selain lagu itu, ia juga mendapatkan banyak penghasilan dari lagu-lagu lainnya yang telah ia rilis.

6. Marilyn Monroe

Aktris cantik satu ini meninggal pada tahun 1962 akibat dari overdosis obat-obatan. Marilyn Monroe menjadi sosok yang melegenda karena banyak peran yang ia lakukan di berbagai film.

Sampai kini, kekayaan dia terus bertambah dari film yang pernah ia perani.

7. Michael Jackson

Menjadi salah satu sosok penyanyi paling sukses sepanjang masa, Michael Jackson juga memiliki julukan King of Pop. Ia telah memiliki banyak karya yang telah ia rilis, album miliknya yang telah terjual menyentuh angka yang fantastis.

Albumnya mencapai 350 juta copy tersebar dan laku di seluruh dunia, selain dari album ia juga memiliki saham di perusahaan.

8. Bob Marley

Selanjutnya ada penyanyi reggae yang melegenda, Bob Marley meninggal pada 11 Mei 1981. Dirinya menjadi ikon dari music reggae dan telah merilis banyak lagu, penghasilan yang ia dapatkan setelah meninggal pun lebih dari Rp300 miliar.

9. Roald Dahl

Mungkin nama nya cukup asing, tapi mungkin banyak dari kita yang lebih mengenal karyanya. Yaitu “Willy Wonka & the Chocolate Factory”, karyanya itu sangat terkenal. Roald Dahl merupakan seorang pencerita yang terkenal di daerah barat, ia memiliki kekayaan hingga Rp7,8 triliun.

Uang itu ia dapatkan dari pembelian Netflix atas HAKI karyanya, penghasilan dari itu pun diberikan kepada keturunannya.

10. Bruce Lee

Terakhir ada sosok yang dikenal dengan aksinya di berbagai film, ia menjadi sosok yang melegenda bagi dunia Kungfu. Bruce Lee meninggal pada 20 Juli 1973, karya-karya dirinya hingga sekolah bela diri yang dirikan menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Yaitu mencapai Rp130 Miliar.

Peninggalan yang ditinggalkannya itu terus berjalan hingga sekarang dan membuat pundi-pundi uang.