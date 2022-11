JAKARTA - Gisella Anastasia menceritakan pengalaman unik yang dialaminya saat berada di bandara. Mantan istri Gading Marten tersebut mengaku diteriaki pelakor oleh seorang perempuan yang tak dikenalnya.

Tudingan perempuan itu diakui ibu anak satu tersebut cukup membuat dirinya syok. Terlebih, ia sempat mengira bahwa perempuan tersebut adalah penggemar yang sengaja mendekatinya untuk bertegur sapa dan meminta foto.

"Tadi di Terminal 2 Soetta di tempat pengambilan bagasi baru ada kejadian lucu banget. Sampai aku pikir lagi ada syuting pakai kamera tersembunyi acara prank-prankan,” ungkap Gisel membuka ceritanya lewat Insta Story, pada 12 November 2022.

“Karena tiba-tiba ada seorang wanita Indonesia sama suaminya yang orang luar dan anaknya lewat. Aku lihat si mbak ini merekam aku diam-diam gitu. Dasar geer kirain dia notice aku Gisel, terus kayak pengin foto gitu makanya aku senyumin tuh mbak-mbak," jelasnya lagu.

Ternyata, perempuan tersebut sengaja merekam bukan lantaran ngefans kepada pelantun Cara Melupakanmu tersebut. Karena kemudian perempuan itu berdiri di dekatnya dan mulai menangis. Kondisi itu membuat Gisel cukup bingung.

"Kirain segitu ngefans-nya sampai terharu ketemu aku dan pengin foto. Tapi kok nangisnya semakin kencang dan tangisan itu seperti nangis sedih gitu bukan menangis bahagia."

"Lah rupanya dia tuh menangis sambil tunjuk-tunjuk aku terus bilang ke suaminya 'You're cheating on me (Lo selingkuhi gue)!!! Huhuhu.. you cheat on me baby (Lo selingkuh dari gue, sayang)'. Sambil melihat aku dan tunjuk-tunjuk," tegasnya.

Mengetahui dirinya sengaja direkam dan dituding sebagai selingkuhan suami perempuan tersebut, Gisella Anastasia mengaku kaget, sedih, lucu, dan bingung sekaligus. "Cuma bisa tarik napas, mengingatkan diri sendiri mesti bereaksi yang baik, tak boleh kepancing emosi,.

Gisella Anastasia yang mencoba untuk sabar pun mengaku tak masalah menjadi tontonan satu bandara akibat tudingan tidak beralasan tersebut. Justru, ia merasa kasihan dengan suami perempuan itu lantaran malu akibat kesalahpahaman yang dibuat oleh istrinya. "Jadi walau jadinya dilihat orang se-bandara ya sudah ketawa saja sambil geleng-geleng kepala karena tak lama mereka pun pergi. Kasihan banget suaminya kelihatan banget malunya. Kasihan," katanya. Lebih lanjut, aktris 31 tahun ini mengaku sengaja membuat video tersebut lantaran takut jika isi rekaman orang tersebut lebih dulu disebarkan dan viral di media sosial. Apalagi jika video tersebut viral dengan menyebut nama dirinya sebagai seorang pelakor. "Aku menulis ini hanya untuk jaga-jaga siapa tahu tiba-tiba video yang dari hape pihak sana naik di TikTok duluan. Baik-baik ya mbaknya. Akur-akut terus," tutur Gisella Anastasia di akhir unggahannya.