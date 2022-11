JAKARTA - Raffi Ahmad dan Desta akan berduel dalam laga tenis bertajuk Tiba Tiba Tenis. Digelar pada 12 November 2022 mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, acara tersebut diselenggarakan oleh Vindes Sport.

Desta pun mengaku memiliki alasan sendiri mengapa ia memilih Raffi Ahmad sebagai lawan tandingnya. Mengklaim memiliki kemampuan bermain tenis lebih baik, duel Desta vs Raffi Ahmad tentu akan seru lantaran mereka akan saling berhadapan untuk menentukan siapa yang benar-benar menguasai olahraga tersebut.

"Awalnya Raffi bikin story mau nantangin gue bulutangkis, tapi bidang gue bukan bulu tangkis, gue tahu dia tenyata latihan tenis juga," ujar Desta saat menggelar konferensi pers di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2022).

Merasa Raffi tak semahir dirinya dalam bermain tenis, membuat suami Natasha Rizky ini akhirnya menantang sang Sulthan Andara. Bahkan ia pun mengaku sudah memiliki tekad kuat untuk tampil sebagai juara pada 12 November 2022 nanti.

"Oh nggak (seimbang), jalanin aja let it flow aja buat gue lawan juga nggak terlalu berat jalanin aja," kata Desta.

Pria 45 tahun ini mengaku memiliki misi tersendiri di pertandingan Tiba Tiba Tenis. Anggota grup The Prediksi ini bahkan mengaku ingin membalaskan dendam atas kekalahannya dari Abdel dalam pertandingan pingpong yang membuat ketiga anaknya menangis.

"Gue ada sedikit tambahan kemarin gue kalah anak-anak gue nangis tiga-tiganya. Gue nggak akan bikin mereka menangis lagi," jelasnya.

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

Hal itulah yang membuat Desta ingin sekali menang melawan Raffi. Sehingga ia bisa membuat putra bungsu Raffi, Rayyanza alias Cipung menangis. "Gue mau bikin Cipung nangis," imbuh Desta. Selain Raffi Ahmad dan Desta, Tiba Tiba Tenis juga akan mempertemukan duel ganda campuran antara Enzy Storia dan Dion Wiyoko melawan pasangan Gading Marten dan Wulan Guritno.