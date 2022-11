SEOUL, MPI - Insiden Itaewon membuat ATEEZ tergerak melakukan kegiatan mulia. Grup idol ini memberikan sumbangan untuk membantu korban yang terkena dampak tragedi besar di Korea Selatan itu.

Kerumunan massa yang rusuh saat perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, itu menyebabkan 156 orang tewas dan banyak lainnya terluka. Seluruh dunia turut menyoroti peristiwa nahas tersebut.

Melansir Soompi, Hope Bridge Korea Disaster Relief Association mengungkapkan bahwa ATEEZ telah menyumbangkan 100 juta won atau setara Rp1,1 miliar untuk membantu mereka yang terluka dalam insiden tersebut, serta keluarga dari mereka yang kehilangan nyawa.

Menurut organisasi nirlaba, agensi ATEEZ KQ Entertainment mengatakan kepada mereka, “Anggota ATEEZ sangat berduka atas kecelakaan ini. Mereka memutuskan untuk memberikan sumbangan ini sebagai bantuan bagi keluarga para korban yang berduka, serta mereka yang terluka.”

ATEEZ adalah sebuah boyband asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan KQ Entertainment. Grup tersebut terdiri dari delapan anggota, yakni Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung, dan Jongho.

ATEEZ melakukan debut pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan album mini Treasure EP.1: All to Zero. Pada tanggal 2 November 2018, ATEEZ menampilkan lagu Pirate King dalam acara KBS2 Music Bank.

