JAKARTA - Fujianti Utami berusia 20 tahun pada hari ini, Kamis (3/11/2022). Perayaan ulang tahunnya bahkan berlangsung cukup meriah meski tanpa kehadiran kakak kandung serta kakak iparnya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel.

Meski begitu, perayaan ulang tahun Fuji kali ini terlihat spesial lantaran dirinya sudah memiliki sosok kekasih yang begitu baik dan perhatian padanya. Ialah Thariq Halilintar yang selalu berusaha untuk bisa membahagiakan bintang film Bukan Cinderella tersebut.

Dihari ulang tahunnya, Thariq Halilintar lantas memberikan ucapan spesial di hari ulang tahun Fuji yang diunggahnya di akun Instagram. Di momen spesial itu, ia berharap agar sang kekasih menjadi sosok yang lebih dewasa lagi.

“Selamat ulang tahun fujianti utami putri yang ke 20, banyak pendewasaan yang luar biasa, banyak yang kamu hadapi, banyak yang kamu tangisi but here you are.. melewati semuanya dengan senyum paling manis,” kata Thariq, melalui akun Instagram @Thariqhalilintar, Kamis, (3/11/2022).

Thariq juga mengaku bangga atas segala sesuatu yang telah berhasil diraih dan dilakukan oleh kekasihnya. Bahkan, ia pun meyakini bahwa mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel akan bangga dengan keberhasilan serta kerja keras Fuji.

“Disini kami semua bangga sm kamu untuk segala kekuatan dan pencapaian km, mungkin aku blm sempat kenal sama almarhum da febi dan ka vanes tapi aku yakin mereka tersenyum bangga melihat km melihat kerja keras km disini.. sama-sama kirim alfatihah untuk mereka yuk..happy birthday sayang i love you,” sambung Thariq.

Baca Juga: Taco Bell Indonesia Resmi Buka Gerai ke-6 di Paramount Gading Serpong

Dalam unggahan tersebut, anak keempat dari 11 bersaudara ini terlihat merangkul mesra pinggang kekasihnya. Fuji yang tengah memegang sebuah buket bunga besar bahkan terlihat tersenyum manis ke arah kamera. Sementara itu, sehari sebelum hari ulang tahunnya, Fuji terlihat menyempatkan diri untuk berziarah ke makam kakak-kakaknya. Tak sendirian, ia juga tampak ditemani sang kakak dan keponakannya.