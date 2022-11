JAKARTA - Gempita Nora Marten sudah mulai memahami banyak hal, termasuk pula cara menggunakan kartu kredit. Lantaran hal tersebut, kini Gempi bisa dengan mudah memakai kartu kredit milik sang ayah, Gading Marten.

Namun, Gempi rupanya pernah memakai kartu kredit Gading tanpa izin. Saat itu kartu kredit milik ayahnya dipergunakan untuk transaksi pembelian item game.

"Jajan mainan, jajan game, aplikasi, kaya koin-koin diamond gitu" kata Gisella Anastasia, dikutip dari YouTube acara Sweet Daddy, Rabu (2/11/2022).

Gisel mengungkap Gempi memang sudah paham betul tentang penggunaan kartu kredit. Bocah itu hanya perlu menghafal password kartu kredit milik Gading.

Bukannya tak memperbolehkan, Gisella Anastasia terkadang kesal dengan perilaku Gempita yang tak izin terlebih dahulu saat hendak menggunakannya.

"Makanya aku suka ngomel, gak boleh kan, bagaimanapun harus izin" ujar Gisel.

"Dia pernah sekali gak ngomong soalnya, tau-tau udah beli aja" tambahnya.

Mendengar pernyataan ibunya yang tak suka dengan perilaku menggunakan kartu kredit sang ayah tanpa izin, Gempi pun berjanji tak akan mengulanginya lagi.

"That was the last time" tutur Gempita.

Setelah menggunakan kartu kredit Gading Marten, sebenarnya Gempi tetap berkata jujur pada sang ayah. Tapi Gisel menginginkan Gempita terbiasa meminta izin sebelum melakukan, bukan malah sebaliknya.