JAKARTA - Memiliki keluarga dengan bakat menyanyi yang baik, Ruben Onsu membuat sebuah channel khusus untuk membagikan lagu-lagu yang baru dirilis, ataupun video cover lagu dari Sarwendah, Thalia, Onyo, dan lainnya.

Kerap mengunggah cover lagu, kali ini Sarwendah membawakan cover lagu berjudul “It’s You” yang dipopulerkan oleh penyanyi pria asal Singapura bernama Sezairi Sezali yang dirilis pada 2020 dan berhasil viral hingga banyak digunakan untuk suara latar belakang di banyak video pendek.

Lagu “it’s You” menceritakan tentang seorang pria yang bersyukur karena akhirnya ia menemui seorang wanita sebagai cinta sejatinya dan jodohnya. Lirik “You, you're my love, my life, my beginning. And I'm just so stumped I got you. Girl, you are the piece I've been missing, remembering now,” menjelaskan lebih lanjut bahwa sang pria bahkan masih merasa bingung bagaimana dia bisa mendapatkan sang wanita yang ia rindukan selama ini.

Membawakan lagu jatuh cinta, Sarwendah menyanyikannya dengan ekspresi bahagia. Suaranya yang merdu dan lembut juga sangat cocok menyanyikan lagu bergenre R&B/Soul dan Pop tersebut.

Penampilan keren Sarwendah tentu memukau para penggemar The Onsu Family. Eks anggota Cherrybelle tersebut melantunkan lirik dengan syahdu dan penuh penghayatan. Tak sedikit penggemar yang memberikan tanggapan positif terhadap penampilannya.

“Bunda suaranya lembut banget sukses selalu bunda,” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar. Bagi yang sudah penasaran dengan aksi Sarwendah menyanyikan “It’s You”, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube Channel MOP Music Channel!