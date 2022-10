JAKARTA - Festival Halloween, Scream or Dance di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, 28-29 Oktober 2022. Dalam acara itu, setiap orang merayakannya dengan menggunakan kostum.

Scream or Dance merupakan sebuah event yang mengkolaborasikan seni rupa seperti Rumah Hantu, Museum Wax, Rumah Gagak (art exhibition), bazaar makanan, games, dan foto-foto.

Event tersebut dikolaborasikan dengan seni music yang akan menampilkan kolaborasi internasional – nasional, seperti Clean Bandit dan Rossa. Selain Clean Bandit dan Rossa, d’Masiv, Jonathan Mendelsohn, Jeffrey Sutorius, Avao, Brennan Heart, Discovery Daft Punk dan beberapa nama tenar lainnya.

Panitia Scream or Dance mengatakan, pihaknya ingin berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mendukung acara Scream or Dance. Bahkan, pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah mengizinkan acara ini terselenggara dan pihak-pihak lainya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.

“Kami berharap dengan mengkolaborasikan Rossa, diva top Indonesia dengan Clean Bandit yang pernah memenangi Grammy Awards bisa mengangkat nama industri musik Indonesia di kancah internasional,” kata Shaheen Alkubaysi, Ketua Penyelenggara Scream or Dance.

(aln)