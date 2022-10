BAND rock asal Amerika Serikat, Weezer, akan kembali tampil di Indonesia. Setelah terakhir pada 2013 lalu, Rivers Cuomo cs akan menyapa para penggemarnya di Peninsula Island The Nusa Dua, Bali pada 29 November 2022 mendatang.

Pelantun Buddy Holly tersebut dijadwalkan tampil dalam panggung Road To Now Playing Festival 2023. Acara tersebut diketahui merupakan rangkaian dari festival terbesar di Bandung yang akan kembali diadakan pada 2023 mendatang.

BACA JUGA:Weezer Resmi Hadir di Soundrenaline 2022

"Festival Musik Terbesar di Bandung, Now Playing Festival dijadwalkan kembali pada tahun 2023. Sebelum acara Puncak itu, Kami mengadakan Road To Now Playing Festival 2023 yang diselenggarakan di Pulau Bali," ujar Jenny Steffany, selaku Project Manager Road To Now Playing Festival 2023 dalam rilis yang diterima awak media.

"Suasana dan keseruannya akan sangat terasa di Bali cocok sebagai pembuka menuju acara utama," sambungnya.

Selain Weezer, grup band asal Indonesia, Fourtwnty juga akan hadir memeriahkan Road To Now Playing Festival 2023. Sementara itu, ada dua lineup lain, yakni Noah dan The Adams yang juga akan turut hadir memeriahkan acara tersebut.

Untuk bisa menyaksikan penampilan Weezer di Road To Now Playing Festival 2023, tiketnya sudah mulai bisa didapatkan mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 600.000. Berikut rinciannya, Early Bird Festival B – Rp. 300.000, Presale 1 Festival B – Rp. 400.000, Presale 2 Festival B – Rp. 500.000, Normal Festival B – Rp. 600.000.

Pihak penyelenggara juga menjual tiket khusus untuk para penonton yang ingin menyaksikan langsung artis favoritnya dari row paling depan. Selain itu, ada fasilitas khusus lainnya seperti Free Access untuk keluar-masuk area, toilet exclusive, fast track queue tanpa antri, serta gelang eksklusif.

Semua itu bisa didapatkan jika kalian membeli tiket Festival A dengan harga Rp 1.100.000.

Info lebih lanjut bisa dilihat langsung melalui akun Instagram @nowplayingfest.

Baca Juga: Komitmen untuk Membantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Memberikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

Sebagaimana diketahui, Weezer terakhir kali manggung di Indonesia pada 8 Januari 2013 silam di Lapangan D Senayan, Jakarta. Kurang lebih sudah 9 tahun band yang digawangi oleh Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell, dan Scott Shriner tak menyapa para penggemarnya di Indonesia secara langsung. Saat konser 9 tahun silam, sang vokalis, Rivers Cuomo bahkan sempat menarik perhatian penonton dalam konsernya. Kala itu, ia sempat bermain bola di atas panggung. Sementara itu, Weezer sendiri merupakan sebuah band rock asal Los Angeles, California, Amerika Serikat yang didirikan pada 1992. 5 tahun eksis di dunia musik, Weezer diketahui sempat hiatus pada 1997 usai menjalani rangkaian tur untuk album kedua mereka, Pinkerton. Pada 2000 Weezer kembali mewarnai industri musik. Weezer juga sempat merilis album bertajuk Green pada 2001 untuk menandakan comebacknya mereka di dunia musik.