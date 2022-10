KABAR bahagia datang dari artis Dewi Rezer. Enam tahun menyandang status janda, usai bercerai dari Marcellino Lefrandt, kini bintang film Twivortiare tersebut membagikan sebuah video saat dirinya dilamar oleh kekasih bulenya pada 15 Oktober 2022 kemarin di Bali.

Awalnya video tersebut memperlihatkan kemesraan antara Dewi dan Ethan Alarmk saat berada berenang di laut. Tak lama, layar kamera tampak memperlihatkan keduanya berada dipinggir pantai dengan pemandangan laut yang luas dan pohon kelapa.

Di tempat itulah ibu dua anak tersebut dilamar oleh kekasihnya. Ia bahkan terlihat cukup kaget saat Ethan berlutut di hadapannya dan membuka kotak cincin.

Bahagia lantaran dilamar oleh kekasihnya, Dewi Rezer pun terlihat langsung memeluk dan mencium kekasihnya. Bahkan dalam keterangan foto di akun Instagramnya, wanita 42 tahun ini tampak mengungkapkan kebahagiaannya tersebut.

"I said 'YES'," tulisnya pada keterangan foto.

"Babak baru dari cerita kita dimulai. Aku akan mengingat hari ini, karena aku telah menemukan orang yangmengasihi jiwaku," sambungnya.

Pemilik nama lengkap Franzezcka Gabriella Dewi Rezer ini pun mengaku berterima kasih pada Tuhan lantaran sudah mempertemukannya dengan sosok Ethan.

"Tuhan tersenyum padaku dan memberikanmu padaku sebagai bukti cinta-Nya. Bali 15.10.22," tandasnya.

Video yang dibagikan oleh Dewi Rezer sontak membuat rekan-rekan sesama artis ikut berbahagia. Bahkan mereka juga mendoakan terkait kelancaran persiapan pernikahan Dewi Rezer dan Ethan.

"Aaaaaaah congrats darling," tulis Rianti Cartwright.

"Selamattttt kakak sayang," sambung Melaney Ricardo.

"Whoaaaaaa congratulations Twinnieeeeeeee! Wishing you both a blessed relationship and great time preparing the wedding," lanjut Tracy Trinita.