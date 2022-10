PUTRI semata wayang Gading Marten dan Gisella Anastasia, Gempita Nora Marten, mulai menunjukkan bakatnya di dunia hiburan. Selain pandai bernyanyi, Gempi rupanya juga jago bermain piano.

Pada Sabtu, 15 Oktober 2022 kemarin, bocah 7 tahun itu diketahui mengikuti perlombaan piano untuk yang pertama kalinya. Sayang, Gading dan Gisel berhalangan hadir untuk menonton perlombaan piano sang anak, lantaran keduanya sudah memiliki janji tampil bermain basket dalam ajang Media Clash.

BACA JUGA:Gading Marten Jadi Lawan Gisella Anastasia dalam Pertandingan Basket Media Clash

Meski baru sekali mengikuti lomba piano, Gempi tampaknya patut berbangga diri. Pasalnya, ia mampu meraih juara harapan 3 dalam perlombaan tersebut.

"Congrats my baby. Sebenarnya galau maksimal karena di hari dan jam yang sama lomba pertama Gempi kemarin, mama Isel sm papa Ding @gadiiing nggak ada yang bisa nemenin karena dua-duanya terlanjur ada kerjaan Media Clash kmrn," ungkap Gisella Anastasia pada keterangan foto Gempi memegang piala dan sertifikat.

"Untung ada miss @brigitta_stephany yang selain melatih Gempi selama ini juga ikut nemenin dan pastinya the one and only @almasitha_ kesayangan dan mba Sowi yang sigap nemenin Empina. Tak disangka-sangka Gempi dapat juara harapan 3! Cie cieee Gempi.. i'm so proud of you sayang!," paparnya.

Usai perlombaan piano tersebut, rupanya Gempi sempat berbincang dengan sang peraih juara pertama. Ia bahkan mengaku takjub usai mengetahui bahwa sang juara berlatih dengan cukup keras untuk bisa mendapatkan peringkat pertama.

"Yang lucu pas pulang-pulang dia cerita: 'ma, tau ga? Yang tadi menang juara satu itu latihan dirumah satu hari 40 kali loh ma lagu yang mau dilombain ini' (dengan semangat dan gemas)," ungkap Gisel.

Baca Juga: Komitmen untuk Membantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Memberikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

Usai mendengar cerita Gempi, Gisel pun terlihat menyindir anaknya yang bisa dikatakan cukup sulit untuk diminta latihan. Meski begitu, ia menyadari bahwa Gempi memiliki sifat kompetitif yang sama seperti dirinya.. "'Nahhh kannnn! Gimana cobaaa? Latihan dirumah sehari 1 - 2 kali ulang lagunya aja kita udah mesti pake berantem dulu Gem Gem'," bebernya. "Moral of the story, untuk jiwa jiwa kompetitif kayak aku dan Gempi gini memang perlu dicemplungin yang kayak ginian supaya bisa lebih terpacu untuk punya pencapaian yang lebih lagi. Hihi..Love you Gem," pungkasnya.