JAKARTA - Penyanyi Joaquine memiliki impian besar dalam karier bermusiknya, yakni go internasional. Namun sebelum punya kepercayaan diri itu, jebolan Indonesian Idol Junior ini sempat down lantaran diremehkan.

Komentar negatif ini tak hanya datang dari netizen, namun juga dari orang terdekatnya. Dia jadi tak percaya diri merilis lagu karena ucapan-ucapan yang dilontarkan mereka.

"Aku sempat down sebelum rilis lagu, soalnya ada orang yang enggak suka," kata Joaquine kepada Okezone.

"Dari netizen dan teman-teman yang juga aku kenal. Bahkan ada (yang bicara) di depan. Menyindir gitu lah, cuma ya kata orang 'enggak apa-apa lah, iri doang itu'," lanjutnya.

Tak mudah bagi Joaquine menerima komentar negatif itu. Tetapi dia sadar bahwa modal untuk maju berkarya di industri musik hingga menembus pasar internasional, seorang musisi harus bermental baja. Â

"Karena kalau mau go internasional, pasti ada kan yang enggak suka, banyak banget rintangan. kalau mentalnya enggak kuat, enggak akan maju," kata dara 16 tahun itu.

Di samping mengokohkan mental, salah satu langkahnya untuk bisa mewujudkan mimpinya itu dengan karya. Ia sengaja menyelipkan dua lagu berbahasa Inggris dalam mini albumnya, Not A Sweet Love Song, yaitu Can't Get Out Now dan

"Aku pengin go internasional, dan aku punya banyak teman di luar (negeri) juga," kata Joaquine.

"Aku mau sampaikan pesan laguku ke mereka, karena kalau lagu Indonesia, kadang enggak ngerti ya, makanya aku selipin 2 lagu berbahasa Inggris biar mereka bisa dengar juga," tuturnya.