JAKARTA - Penyanyi Joaquine merampungkan mini album (EP) bertajuk Not A Sweet Love Song. Dalam album ini, terdapat 6 lagu yang menunjukkan bahwa kisah cinta tak selalu manis, sesuai dengan judulnya.

"Walaupun di-package nada yang sweet, tapi sebenarnya aku mau sampaikan, di balik itu ada kisahnya. Itu bukan sweet love song. Bukan sekadar lagu cinta yang manis," ujar Joaquine kepada Okezone.

Jebolan Indonesian Idol Junior ini kemudian menggandeng influencer Aron Ashab dalam proyek EP-nya ini. Mereka berkolaborasi dalam lagu Dunia Maya.

Namun Joa, sapaan akrabnya, belum bisa menuturkan banyak tentang single ini yang akan dirilis dalam waktu dekat. Ia menceritakan bagaimana awal mula dirinya bisa berkolaborasi dengan Aron.

"Aku awalnya belum pernah ketemu. Itu aku dikasih tahu orang label, Aron dikasih dengar suara aku, katanya suka suaranya," ujar Joaquine.

Dalam album ini, Joaquine turut berkontribusi dalam hal pembuatan lagu. Penggemar Taylor Swift ini mulai mencoba menulis lirik lagunya sendiri, sebagaimana sang idola yang merupakan pencipta lagu handal.

Baca Juga: Meriahkan Flash Sale, BATIQA Hotels Berikan Double Discount untuk Para Pelanggannya

"Seluruh album ini aku ikut kontribusi. Dalam satu album kan ada 6 lagu ya, penggarapannya dari Juli sampai September," ujar Joaquine.

"Untuk lagu bahasa Indonesia ada empat lagu, aku ikut co-write, kasih ide segala macam. Dua lagu bahasa Inggris-nya itu liriknya semua aku yang buat," tuturnya.

EP Not A Sweet Love Song ini berisi 6 lagu antara lain Pukul 5 Sore, Tanpamu, Dunia Maya, Cerita Aku & Dia, Can't Get Out Now, dan Not A Sweet Love Song.

Sementara, lagu teranyar Joaquine yang baru dirilis adalah Tanpamu pada 23 September lalu. Menceritakan tentang seseorang yang ingin sekali lepas dari bayang-bayang kekasihnya.