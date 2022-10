SEOUL - Kabar baik dari Chen EXO. Dia mengumumkan akan merilis mini album bertajuk ‘Last Scene’, pada akhir Oktober mendatang.

Mengutip Soompi, Selasa (11/10/2022), album tersebut akan dirilis pada 31 Oktober 2022, pukul 18.00 KST. Mini album tersebut merupakan karya solo terbaru Chen dalam waktu 3 tahun terakhir.

Mini album ‘Dear My Dear’ merupakan karya terakhir yang dirilis personel EXO tersebut, pada 2019. Album tersebut terdiri dari total enam lagu dengan Shall We sebagai lagu utama.

Album ini sekaligus menjadi karya terbaru Chen setelah menyelesaikan wajib militer pada 25 April 2022. Dia memulai wajib militer pada 26 Oktober 2020 sebagai petugas pelayanan publik.*

