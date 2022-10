JAKARTA - Putri Gading Marten, Gempita Nora Marten kembali jadi sorotan warganet. Melalui akun Instagram-nya, ia membagikan momen sang putri bersama sejumlah musisi kenamaan di festival musik Synchronize Fest 2022.

“Gempi very first music festival, thank you om Ardhito, kakak Nadin Amizah dan Idgitaf for made her day,” tulis Gading Marten, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin 10 Oktober 2022.

Salah satu hal menarik adalah kebersamaan Gempi dengan Ardhito Pramono. Sang pelantun Bittersweet itu tampak asyik saat mengajak putri Gading Marten tersebut bermain layangan di belakang panggung.

Tak cuma itu, Ardhito juga tampak setia menemani Gempi saat menyaksikan sejumlah musisi yang naik ke atas panggung.

